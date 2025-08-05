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عربي-دولي

قلق إسرائيليّ من الصين... واتّخاذ خطوة عاجلة

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:52
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّه بعد تنامي نفوذ الصين، مما أثار قلقاً كبيراً في إسرائيل، حظر الجيش الإسرائيليّ دخول المركبات الصينية الصنع إلى قواعده في كافة أنحاء البلاد لدواع أمنية.
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وأشارت الإذاعة الإسرائيليّة إلى أنّ "الحظر الشامل يأتي في أعقاب مخاوف من تسرب المعلومات عبر أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة في المركبات". (روسيا اليوم)
 
 
 
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