قلق إسرائيليّ من الصين... واتّخاذ خطوة عاجلة

Advertisement

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّه بعد تنامي نفوذ ، مما أثار قلقاً كبيراً ، حظر الجيش الإسرائيليّ دخول المركبات الصنع إلى قواعده في كافة أنحاء البلاد لدواع أمنية.وأشارت الإذاعة الإسرائيليّة إلى أنّ "الحظر الشامل يأتي في أعقاب مخاوف من تسرب المعلومات عبر أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة في المركبات". (روسيا اليوم)