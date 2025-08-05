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عربي-دولي

خطّة وضعتها دولة عربيّة لـ"السطيرة" على غزة... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مجلة "إيبوك" الإسرائيليّة نشرت تقريراً، زعمت فيه أنّ مصر وضعت "خطّة شاملة للسيطرة على غزة" بعد التوصّل لوقف إطلاق النار.
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وبحسب المجلة الإسرائيليّة، فإنّ "مصر بدأت تدريب مئات الفلسطينيين لتولّي المسؤولية الأمنية في قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار".
وأضاف التقرير أنّ "هذه الخطوة التي تهدف إلى تمهيد الطريق لإدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بسيادة كاملة، وبدء عملية سياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي مدعومة عربياً ودولياً".

وادعى التقرير الإسرائيليّ أنّ الخطة المصرية ترتكز على ثلاث مراحل هي:

- مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر: تشمل إدارة مدنية من خلال لجنة تكنوقراطية مستقلة تعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية.

- مرحلة إعادة تأهيل وإعادة إعمار قطاع غزة: تستمرّ من 3 إلى 5 سنوات، وتشمل إنشاء البنية التحتية، ومطار، وميناء، وبيئة لوجستية.

- نشر قوة حفظ سلام دولية مؤقتة: لضمان الأمن ريثما يكتمل تدريب قوات الأمن الفلسطينية.
 
 
 
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