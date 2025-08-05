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عربي-دولي

أميركا تعرض 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة إيرانيّة

Lebanon 24
05-08-2025 | 07:11
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بهد اتّهامها بأنّها مُرتبطة بنشاطات لمؤسسات عسكرية إيرانية، وبالتدخل في الانتخابات الأميركية، أعلنت واشنطن عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تُرشد إلى شبكة "الشهيد شوشتري" السيبرانية الإيرانية للقرصنة.
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وبحسب وزارة الخارجية الأميركيّة، تنشط مجموعة "الشهيد شوشتري" ضمن وحدة إلكترونية تابعة لقيادة الفضاء الإلكترونيّ في الحرس الثوري الإيراني.
 
 
وتقول الولايات المتّحدة إنّ المجموعة تشتهر بإنشاء شركات ومنظمات وهمية متعددة مثل "إيليا نت گستَر" و"إيمن نت پاسارگاد"، التي تستخدم كواجهات لأعمالها. (روسيا اليوم)
 
 
 
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