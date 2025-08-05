أميركا تعرض 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة إيرانيّة

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بهد اتّهامها بأنّها مُرتبطة بنشاطات لمؤسسات عسكرية إيرانية، وبالتدخل في الانتخابات الأميركية، أعلنت عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تُرشد إلى شبكة "الشهيد شوشتري" السيبرانية للقرصنة.

وبحسب الأميركيّة، تنشط مجموعة "الشهيد شوشتري" ضمن وحدة إلكترونية تابعة لقيادة الفضاء الإلكترونيّ في .

وتقول الولايات المتّحدة إنّ المجموعة تشتهر بإنشاء شركات ومنظمات وهمية متعددة مثل " نت گستَر" و"إيمن نت پاسارگاد"، التي تستخدم كواجهات لأعمالها. (روسيا اليوم)