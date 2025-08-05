"عواقب كارثيّة"... ماذا ستشهد الأرض اليوم؟

أفاد تقرير لصحيفة " ميل" البريطانيّة، أنّ كوكب الأرض يدور اليوم، أسرع بـ1.25 ميلي ثانية من المعتاد، بينما حذّر العلماء أنّ هذا التسارع الطفيف قد يكون مقدمة لتغيّرات خطيرة في مستقبل الكوكب.

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وبحسب العلماء، تشمل هذه التغيّرات إرتفاع منسوب البحار في المناطق الإستوائيّة، واضطرابات في أنماط النوم البشريّ، واحتمال ازدياد قوة .

وعلى الرغم من أنّ هذا التغيّر صغير جدّاً بحيث لا يُمكن للبشر ملاحظته، فقد قال الخبراء إنّ "تبعاته على المدى تؤدّي في النهاية إلى عواقب كارثية". (العربية)