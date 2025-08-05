نتنياهو: هزمنا "حزب الله" وإيران

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تعهد ، بتحقيق النصر في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وقال إنّ "هزمت " " و" " وإيران ونظام ".وأضاف من داخل مكتب تجنيد سلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية: "الضروري استكمال هزيمة العدوّ في غزة، وإطلاق سراح جميع أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل. لن نتخلى عن أي من هذه المهام". (روسيا اليوم)