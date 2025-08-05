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نتنياهو: هزمنا "حزب الله" وإيران

Lebanon 24
05-08-2025 | 09:19
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحقيق النصر في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وقال إنّ إسرائيل "هزمت "حماس" و"حزب الله" وإيران ونظام الأسد".
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وأضاف نتنياهو من داخل مكتب تجنيد سلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية: "الضروري استكمال هزيمة العدوّ في غزة، وإطلاق سراح جميع أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل. لن نتخلى عن أي من هذه المهام". (روسيا اليوم)
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