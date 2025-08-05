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عربي-دولي
بعد اعتزام إسرائيل احتلال قطاع غزة.. هكذا علّق ترامب
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:23
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فضل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عدم الإفصاح عما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة
إسرائيل
المحتملة على غزة عسكريا، مشيرا إلى إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده.
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وأضاف
ترامب
في تصريحات للصحفيين: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الناس فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقا. سيكون ذلك متروكا إلى حد كبير لإسرائيل".
ونقلت
رويترز
عن ترامب قوله إن إسرائيل والدول العربية ستساعد في توزيع الغذاء والمساعدات في غزة وتقديم المساعدة المالية. ولم يخض في تفاصيل.
وفي وقت سابق أمس الثلاثا، التقى
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو بمسؤولين أمنيين كبار، وذكرت وسائل إعلام أنه يفضل السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.
وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق من العام سيطرة
الولايات المتحدة
على غزة، وهي فكرة ندد بها الكثيرون في أنحاء العالم ومنهم خبراء حقوق الإنسان والدول العربية والأمم المتحدة والفلسطينيون. (سكاي نيوز)
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