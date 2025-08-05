بعد اعتزام إسرائيل احتلال قطاع غزة.. هكذا علّق ترامب

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فضل الرئيس الأميركي عدم الإفصاح عما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة المحتملة على غزة عسكريا، مشيرا إلى إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده.وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الناس فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقا. سيكون ذلك متروكا إلى حد كبير لإسرائيل".ونقلت عن ترامب قوله إن إسرائيل والدول العربية ستساعد في توزيع الغذاء والمساعدات في غزة وتقديم المساعدة المالية. ولم يخض في تفاصيل.وفي وقت سابق أمس الثلاثا، التقى بنيامين نتنياهو بمسؤولين أمنيين كبار، وذكرت وسائل إعلام أنه يفضل السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق من العام سيطرة على غزة، وهي فكرة ندد بها الكثيرون في أنحاء العالم ومنهم خبراء حقوق الإنسان والدول العربية والأمم المتحدة والفلسطينيون. (سكاي نيوز)