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عربي-دولي

حريق كبير في جنوبي فرنسا... واحتراق آلاف الهكتارات

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:32
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إشتعل حريق كبير في ريباوت جنوبي فرنسا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية فرنسية نقلا عن مصادر بالإدارة المحلية.
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وأفادت التقارير بأن ما يربو على 2400 هكتار من الأرض والمزروعات احترقت جراء الحريق الذي نشب في ريباوت.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن الكولونيل ألكسندر جوسار الذي يشغل منصبا في هيئة الدفاع المدني قوله إن 4500 هكتار تضرر جراء الحريق الذي نشب في ريباوت.

 ووفقا لجوسار، انتشرت ألسنة اللهب بسرعة غير معتادة، ومن غير المحتمل أن يتم إخماد الحريق بحلول المساء.

وكافح أكثر من 1000 رجل إطفاء الحريق، الذي أججته الرياح القوية.
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