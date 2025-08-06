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بتهمة الرشى وتدخل في الانتخابات... السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية تخضع للتحقيق (صورة)

Lebanon 24
06-08-2025 | 02:28
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مثلّت السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية، كيم كيون هي، أمام مكتب الادعاء الخاص في سيئول اليوم الأربعاء للإدلاء بأقوالها في إطار تحقيق موسع يشمل شبهات تتعلق بـ "تلاعب في سوق الأسهم، ورشى، وتدخل في الانتخابات".
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ووصلت زوجة الرئيس السابق المسجون، يون سيوك يول، إلى مكتب المستشار الخاص، مين جونغ كي، بعد 10 دقائق من الموعد المحدد، لتكون بذلك أول زوجة لرئيس سابق تظهر علنًا كمشتبه بها في تحقيق جنائي.


وقالت كيم أمام الصحفيين قبل ركوب المصعد: "أشعر بأسف شديد لأن شخصا مثلي تسبب في قلق الناس، سأخرج بعد الخضوع للتحقيق بكل إخلاص".


وتواجه كيم اتهامات بـ"المشاركة في مخطط للتلاعب بأسعار الأسهم يتعلق بشركة "دويتش موتورز"، وهي وكيل "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية، من عام 2009 إلى عام 2012، والتدخل في ترشيحات المرشحين للانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022 والانتخابات البرلمانية لعام 2024، وتلقي هدايا فاخرة من كنيسة التوحيد من خلال شاماني مقابل امتيازات الأعمال".














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