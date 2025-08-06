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تحطم طائرة إسعاف جوي في شمالي ولاية أريزونا ومقتل 4 أشخاص

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:38
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تحطمت طائرة إسعاف جوي واندلعت النيران فيها ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص شمالي ولاية أريزونا الأميركية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في بيان رسمي.
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وقع الحادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة «سي إس آي أفيشن» القادمة من ألبوكيركي، في نيو مكسيكو، بالقرب من مطار تشينلي.

وكان على متن الطائرة طاقم طبي في طريقه إلى أحد المستشفيات لنقل مريض.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية، إن طائرة من طراز «بيتش كرافت 300» تحطمت في وقت مبكر من بعد الظهر أثناء محاولة الهبوط.

وباشرت إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث.

وذكرت السلطات أن سبب التحطم لا يزال غير معروف حتى الآن.
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