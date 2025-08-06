تحطم طائرة إسعاف جوي في شمالي ولاية أريزونا ومقتل 4 أشخاص

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تحطمت طائرة إسعاف جوي واندلعت النيران فيها ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص شمالي ولاية الأميركية، بحسب ما أفادت به مصادر محلية في بيان رسمي.وقع الحادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة «سي إس آي أفيشن» من ألبوكيركي، في نيو مكسيكو، بالقرب من مطار تشينلي.وكان طاقم طبي في طريقه إلى أحد المستشفيات لنقل مريض.وقالت إدارة ، إن طائرة من طراز «بيتش كرافت 300» تحطمت في وقت مبكر الظهر أثناء محاولة الهبوط.وباشرت الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث.وذكرت السلطات أن سبب التحطم لا يزال حتى الآن.