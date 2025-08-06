بالصور.. حاولا تفجير كنيسة في سوريا وهذه هويّتهما

كشفت وكالة " " عن هوية المتورطين الاثنين في محاولة تنفيذ عملٍ إجرامي يستهدف في قرية الخريبات في في ريف طرطوس.

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وقبضت وحدة المهام الخاصة في في محافظة طرطوس على كل من رمزي ومنذر علي خلال محاولتهما تنفيذ العملية.