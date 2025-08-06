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بالصور.. حاولا تفجير كنيسة في سوريا وهذه هويّتهما

Lebanon 24
06-08-2025 | 07:10
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كشفت وكالة "سانا" عن هوية المتورطين الاثنين في محاولة تنفيذ عملٍ إجرامي يستهدف كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات في منطقة صافيتا في ريف طرطوس. 
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وقبضت وحدة المهام الخاصة في قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس على كل من رمزي حمود ومنذر علي خلال محاولتهما تنفيذ العملية. 
 
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