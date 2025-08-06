وباء الصدمة وجيش الاحتلال: 26 ألف جندي يعانون نفسياً وانتحار 45

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كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قسم إعادة التأهيل في يتولى حالياً علاج نحو 80 ألف عسكري مصاب، بينهم 26 ألفاً يعانون اضطرابات نفسية، في ظل تزايد حاد في حالات الانتحار داخل صفوف الجيش.ونقلت الصحيفة عن القسم أن هذا العدد الكبير من المصابين، إلى جانب تفشي الانتحار، يمثل تحدياً وطنياً خطيراً أمام المؤسسة العسكرية، حيث خُصّص أكثر من نصف الميزانية السنوية للقسم، أي ما يعادل 4.2 مليارات شيكل (نحو مليار و200 مليون دولار)، لخدمات موجهة لمن يعانون اضطرابات نفسية.وفي مقال بصحيفة معاريف، حذر المحلل إيفرايم غانور من أن اضطراب ما بعد الصدمة تحوّل إلى وباء صامت يتسلل تدريجياً إلى عمق المجتمع الإسرائيلي، مشيراً إلى أن تداعياته الأخطر ستظهر بوضوح أكبر بعد توقف العمليات القتالية وصمت المدافع.غانور كشف عن انتحار 45 جندياً منذ بداية الحرب، وهو رقم يثير قلقاً بالغاً داخل الجيش والمجتمع، ويؤشر إلى أزمة نفسية متفاقمة قد تتفجر لاحقاً بشكل واسع.تأتي هذه الأزمة النفسية في صفوف الجيش الإسرائيلي في ظل حروب متعددة خاضتها خلال الأشهر الماضية، أبرزها العدوان المتواصل على منذ السابع من تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن أكثر من 211 ألف وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى كارثة إنسانية وموجات نزوح غير مسبوقة.كما شنت إسرائيل، بدعم ، حرباً على بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024، وأخرى على في حزيران الماضي، بالتوازي مع غارات جوية متكررة على كل من واليمن.(الجزيرة)