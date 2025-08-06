إكتشاف معبد في تركيا عمره 600 عام

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أعلنت كالة التركيّة، أنّ في قسم تاريخ الفن في "جامعة حجي بكداش ولي"، اكتشفوا معبداً قديماً عمره 600 سنة، في ولاية نوشهير.وقال ساواش وهو أحد الباحثين، إنّه "لا توجد أية معلومات عن هذا المعبد في المراجع الأدبية، وإنه يحتوي آثاراً تعود إلى فترة إمارة "أرتنا" التي امتدت بين عامي 1337 - 1399 ميلادي.واشار إلى أن "المعبد حافظ على شكله لأنه كان مخفياً، وقد بُني باستخدام الزخارف والمواد والتقنيات التي نعرفها منذ عهد السلاجقة". (روسيا اليوم)