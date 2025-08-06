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إكتشاف معبد في تركيا عمره 600 عام

Lebanon 24
06-08-2025 | 08:09
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أعلنت كالة الأناضول التركيّة، أنّ أعضاء هيئة التدريس في قسم تاريخ الفن في "جامعة حجي بكداش ولي"، اكتشفوا معبداً قديماً عمره 600 سنة، في ولاية نوشهير.
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وقال ساواش مرعشلي وهو أحد الباحثين، إنّه "لا توجد أية معلومات عن هذا المعبد في المراجع الأدبية، وإنه يحتوي آثاراً تعود إلى فترة إمارة "أرتنا" التي امتدت بين عامي 1337 - 1399 ميلادي.

واشار إلى أن "المعبد حافظ على شكله لأنه كان مخفياً، وقد بُني باستخدام الزخارف والمواد والتقنيات التي نعرفها منذ عهد السلاجقة". (روسيا اليوم)
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