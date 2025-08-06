Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يضغط لتوسيع الحرب في غزة.. والجيش الإسرائيلي يحذر من الفخ

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1401373-638900931464268952.jpeg
Doc-P-1401373-638900931464268952.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن رئيس أركان الجيش إيال زامير عارض اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على المناطق المتبقية خارج سيطرة الجيش في قطاع غزة، خلال اجتماع متوتر استمر ثلاث ساعات يوم الثلاثاء.
Advertisement

وبحسب المصادر التي اطلعت على تفاصيل الاجتماع، حذر زامير من أن هذا التوجه قد يُدخل الجيش في مستنقع بقاء طويل في غزة، التي انسحب منها قبل عشرين عامًا، وقد يعرّض حياة الرهائن للخطر.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يسيطر حاليًا على 75 بالمئة من القطاع، بعد نحو عامين من الحرب التي اندلعت في تشرين الأول 2023، عندما شنت حركة حماس هجومًا على مناطق جنوب إسرائيل.

الأمم المتحدة وصفت التقارير حول نية توسيع العمليات بأنها مقلقة للغاية.

الجيش كان قد تجنب أحيانًا تنفيذ عمليات في أماكن يُعتقد بوجود رهائن فيها، حيث أفاد عدد من المفرج عنهم بأن خاطفيهم هددوا بقتلهم في حال اقتراب القوات الإسرائيلية.

وقال المسؤولون إن نتنياهو، المؤيد لتوسيع العمليات، واجه زامير بقوله إن الجيش فشل حتى الآن في تحرير الرهائن، في حين أن أغلب عمليات الإفراج عنهم جاءت عبر الوساطات الدبلوماسية.

مصدر رابع أشار إلى أن نتنياهو يهدف من خلال التصعيد إلى زيادة الضغط على حماس.

من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن من حق رئيس الأركان التعبير عن رأيه، لكن الجيش ملتزم بتنفيذ قرارات الحكومة.

وفيما أكد مكتب نتنياهو عقد الاجتماع، رفض التعليق، كما لم يصدر تعليق من الجيش.

ومن المنتظر أن يناقش نتنياهو الخطط العسكرية الجديدة مع وزراء حكومته يوم الخميس. وتُعد حكومة نتنياهو الحالية الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، ويهدد عدد من أركانها بالاستقالة إذا توقفت الحرب.

في أيار الماضي، صرح نتنياهو أن إسرائيل ستفرض سيطرتها الكاملة على غزة.

ضغوط دولية وغضب شعبي
 
لا يزال نحو خمسين رهينة في غزة، يُعتقد أن عشرين منهم على الأقل على قيد الحياة. وأثارت مشاهد مصورة لرهينتين بحالة هزال شديد، نشرتها حماس والجهاد الإسلامي مؤخرًا، موجة تنديد دولية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو مئتي فلسطيني توفوا بسبب الجوع منذ بداية الحرب، نصفهم تقريبًا من الأطفال.

كما لقي أكثر من عشرين شخصًا حتفهم يوم الأربعاء، عندما انقلبت شاحنة كانت تنقل مساعدات غذائية خلال تدافع الناس للحصول على الطعام.

ويواجه المجتمع الدولي ضغوطًا متزايدة لفرض وقف لإطلاق النار، بهدف التخفيف من الجوع الكارثي وإطلاق سراح الرهائن. وكانت محادثات وقف القتال في قطر قد انهارت الشهر الماضي، إذ تصر حماس على وقف دائم للحرب مقابل إطلاق الرهائن، بينما تتهمها إسرائيل بعدم نيتها التخلي عن السلطة، وتشدد على ضرورة هزيمتها.

لكن أي توسيع للهجوم على المناطق المكتظة سكانيًا في غزة قد يؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة. يعيش ملايين الفلسطينيين في جنوب القطاع داخل مخيمات مكتظة بعدما دمرت بيوتهم خلال القصف المستمر منذ 22 شهرًا.

ويتساءل تامر البرعي، وهو نازح في دير البلح: "وين بدنا نروح؟ الناس تنط بالبحر ولا تموت تحت الردم؟".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط يحذر من الفخ الإسرائيلي ويدعو لاحتواء الفوضى في السويداء
lebanon 24
06/08/2025 23:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع إسرائيل عملياتها في غزة
lebanon 24
06/08/2025 23:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انقسام داخل إسرائيل.. نتنياهو يضغط لاحتلال غزة والجيش يتحفظ
lebanon 24
06/08/2025 23:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يحذر من وجود خطر على حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة
lebanon 24
06/08/2025 23:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2025-08-06
16:10 | 2025-08-06
15:57 | 2025-08-06
15:25 | 2025-08-06
14:45 | 2025-08-06
14:08 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24