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عربي-دولي

فوق غزة... هذا ما تقوم به طائرات بريطانيّة

Lebanon 24
06-08-2025 | 09:19
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كشفت مصادر حكومية لصحيفة "التايمز" البريطانيّة، أنّ "الجيش البريطاني يُواصل تسيير طائرات تجسس فوق غزة لمساعدة إسرائيل في العثور على الرهائن، بينما يتمّ تسليم المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني وأصول بريطانية أخرى في المنطقة إلى الجيش الإسرائيلي لتوفير معلومات فورية عن تحركات الإسرائيليين المحتجزين". (روسيا اليوم)
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