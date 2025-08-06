فوق غزة... هذا ما تقوم به طائرات بريطانيّة

كشفت مصادر حكومية لصحيفة "التايمز" البريطانيّة، أنّ "الجيش يُواصل تسيير طائرات تجسس فوق غزة لمساعدة في العثور على الرهائن، بينما يتمّ تسليم المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها طائرات سلاح الجو وأصول بريطانية أخرى في المنطقة إلى الجيش لتوفير معلومات فورية عن تحركات الإسرائيليين المحتجزين". (روسيا اليوم)

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