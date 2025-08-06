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عربي-دولي

لحظات مرعبة.. وزير يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة

Lebanon 24
06-08-2025 | 12:17
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شهدت صربيا لحظات مرعبة صباح اليوم، بعدما تعرّض وزير الاستثمار داركو جليسيتش لجلطة دماغية حادّة أثناء مشاركته في بث مباشر ضمن برنامج "هذا الصباح" على قناة Pink TV المحلية.
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وخلال المقابلة، بدأت تظهر على الوزير أعراض مقلقة، تمثلت بصعوبة في النطق وارتخاء ملحوظ في الجانب الأيمن من وجهه، ما دفع طاقم البرنامج إلى استدعاء فريق طبي عاجل، حيث نُقل إلى المستشفى على الفور، وفق ما أفاد موقع Verme الصربي.
 
 



وفي بيان لاحق، أكد وزير الصحة زلاتيبور لونتشار، أن جليسيتش تعرّض لجلطة دماغية شديدة ترافقت مع نزيف وتجلّط داخلي، لافتًا إلى أن حالته كانت حرجة لدى وصوله إلى المستشفى. وأشار إلى أن الفريق الطبي أجرى له عملية جراحية معقّدة، مؤكدًا أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة في مسار تعافيه.

وعلى إثر الحادث، توجّه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى المستشفى لزيارة الوزير، وأكد لاحقًا أن حالته الصحية بدأت بالتحسّن، وأنه تمكن من التحدث معه بشكل مباشر. (العربية)
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