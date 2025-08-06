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عربي-دولي

الجيش المصري يوجه رسالة لـ"الصامدين" في غزة.. ماذا تضمنت؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2025 | 12:31
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بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وجّه الجيش المصري رسالة دعم مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدًا تضامنه مع صمودهم وتضحياتهم، وذلك خلال تنفيذ عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على مناطق يصعب الوصول إليها برًا.
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ونشر المتحدث العسكري المصري اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظات إسقاط المساعدات من الطائرات وتسلّمها من قبل الأهالي، وجاء في الرسالة المرافقة: "الشعب الفلسطيني الشقيق؛ صمودكم وتضحياتكم وسام فخر واعتزاز للعروبة بأكملها".
 
 
 
وأوضح المتحدث أن 12 طائرة نقل عسكرية أقلعت خلال الأيام الثلاثة الماضية، محمّلة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، ونفذت سلسلة من عمليات الإسقاط الجوي فوق مناطق متفرقة داخل القطاع.

كما شدّد على تواصل الجهود المصرية لتسيير الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عبر المعابر البرية، في إطار "الدور المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء في غزة لتجاوز محنتهم الإنسانية الراهنة". (روسيا اليوم)
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