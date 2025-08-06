الإمارات تُدخل 45 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

Advertisement

تواصل دولة جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في .فقد نفّذت اليوم الأربعاء، عملية الإنزال الجوي الـ64 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، وذلك بالتعاون مع الهاشمية، وبمشاركة كل من ، ، بلجيكا.تهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.وبهذا، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى اليوم إلى أكثر من 3851 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الأشقاء في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.كما أدخلت اليوم 45 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء.