عربي-دولي
الإمارات تُدخل 45 شاحنة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة
Lebanon 24
06-08-2025
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواصل دولة
الإمارات العربية المتحدة
جهودها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني في
قطاع غزة
.
فقد نفّذت اليوم الأربعاء، عملية الإنزال الجوي الـ64 للمساعدات ضمن عملية "طيور الخير"، التابعة لعملية "الفارس الشهم 3"، وذلك بالتعاون مع
المملكة
الأردنية
الهاشمية، وبمشاركة كل من
فرنسا
،
ألمانيا
، بلجيكا.
تهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، وتضم حمولات متنوعة من المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية العاجلة.
وبهذا، ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً حتى اليوم إلى أكثر من 3851 طناً من المواد الغذائية والإغاثية المختلفة، وُجهت لدعم الأشقاء
الفلسطينيين
في المناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً داخل القطاع.
كما أدخلت
دولة الإمارات
اليوم 45 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الدعم الإنساني وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء.
تابع
