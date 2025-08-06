الكرملين: محادثات بوتين والمبعوث الأميركي "جيدة وبنّاءة"

Advertisement

انتهى الاجتماع الذي جمع والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين، اليوم الأربعاء، بعد نحو ثلاث ساعات من المحادثات، وسط ترقب دولي بشأن مستقبل العلاقات بين وواشنطن.ووصف الكرملين اللقاء بأنه كان "جيدًا وبنّاءً"، حيث ناقش الطرفان ملفات عدة، أبرزها النزاع في ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، إن الجانبين تبادلا إشارات سياسية، مشيرًا إلى أن تلقت رسائل من الرئيس الأميركي ، وأرسلت في المقابل إشارات مماثلة.، أكد كيريل ديميتريف، مبعوث ، أن الزيارة كانت "ناجحة"، لافتًا إلى أن الحوار سيبقى هو النهج السائد بين موسكو وواشنطن، بحسب ما نقلت قناة "العربية".