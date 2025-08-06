Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: محادثات بوتين والمبعوث الأميركي "جيدة وبنّاءة"

Lebanon 24
06-08-2025 | 14:08
انتهى الاجتماع الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين، اليوم الأربعاء، بعد نحو ثلاث ساعات من المحادثات، وسط ترقب دولي بشأن مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن.
ووصف الكرملين اللقاء بأنه كان "جيدًا وبنّاءً"، حيث ناقش الطرفان ملفات عدة، أبرزها النزاع في أوكرانيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.


وقال مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، إن الجانبين تبادلا إشارات سياسية، مشيرًا إلى أن روسيا تلقت رسائل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأرسلت في المقابل إشارات مماثلة.

من جهته، أكد كيريل ديميتريف، مبعوث الرئيس الروسي، أن الزيارة كانت "ناجحة"، لافتًا إلى أن الحوار سيبقى هو النهج السائد بين موسكو وواشنطن، بحسب ما نقلت قناة "العربية".
