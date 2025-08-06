شركة "يونايتد إيرلاينز" توقف رحلاتها في عدة مطارات أميركية.. لهذا السبب

Advertisement

بشكل مُفاجئ، قامت شركة بإيقاف رحلاتها الرئيسية في عدة مطارات رئيسية في أميركا بما في ذلك مطار نيوآرك المعروف بكثرة مشاكله لعدة ساعات يوم أمس الأربعاء، بسبب عطل تقني مؤقت، وحذّرت من تأخيرات مستمرة حتى بعد رفع الحظر الأرضي.وأصدرت الأميركية "FAA"، الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات "يونايتد إيرلاينز" عبر لدواع تقنية.وبعد ساعات مع قرار التوقف، قالت يونايتد إيرلاينز في بيان: "بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها".وجاء في البيان: "نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات بينما نعمل على حل هذه المشكلة (...) السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم".وشمل القرار عدة مطارات رئيسية منها مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي وسان ومطار أوهير الدولي في شيكاغو دنفر وهيوستن. (سكاي نيوز)