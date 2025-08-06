29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شركة "يونايتد إيرلاينز" توقف رحلاتها في عدة مطارات أميركية.. لهذا السبب
Lebanon 24
06-08-2025
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشكل مُفاجئ، قامت شركة
يونايتد
إيرلاينز
بإيقاف رحلاتها الرئيسية في عدة مطارات رئيسية في أميركا بما في ذلك مطار نيوآرك المعروف بكثرة مشاكله لعدة ساعات يوم أمس الأربعاء، بسبب عطل تقني مؤقت، وحذّرت من تأخيرات مستمرة حتى بعد رفع الحظر الأرضي.
Advertisement
وأصدرت
إدارة الطيران الفيدرالية
الأميركية "FAA"، الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات "يونايتد إيرلاينز" عبر
الولايات المتحدة
لدواع تقنية.
وبعد ساعات مع قرار التوقف، قالت يونايتد إيرلاينز في بيان: "بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها".
وجاء في البيان: "نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات
هذا المساء
بينما نعمل على حل هذه المشكلة (...) السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم".
وشمل القرار عدة مطارات رئيسية منها مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي وسان
فرانسيسكو
ومطار أوهير الدولي في شيكاغو دنفر وهيوستن. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
شركة "omt": لهذا السبب حضرت أمن الدولة إلى مركزنا الرئيسيّ
Lebanon 24
شركة "omt": لهذا السبب حضرت أمن الدولة إلى مركزنا الرئيسيّ
07/08/2025 08:19:07
07/08/2025 08:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة طيران تضطر لتعديل جدول رحلاتها.. ما السبب؟
Lebanon 24
شركة طيران تضطر لتعديل جدول رحلاتها.. ما السبب؟
07/08/2025 08:19:07
07/08/2025 08:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر
Lebanon 24
شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر
07/08/2025 08:19:07
07/08/2025 08:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
Lebanon 24
خطوط ألاسكا الجوية توقف كل رحلاتها.. ما السبب؟
07/08/2025 08:19:07
07/08/2025 08:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية.. الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال عسكري باستخدام السم
Lebanon 24
بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية.. الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال عسكري باستخدام السم
01:01 | 2025-08-07
07/08/2025 01:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان.. هل ستخفف الخارجية الأميركية لهجتها تجاه روسيا؟
Lebanon 24
في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان.. هل ستخفف الخارجية الأميركية لهجتها تجاه روسيا؟
00:23 | 2025-08-07
07/08/2025 12:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الشهر الماضي ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض
Lebanon 24
الشهر الماضي ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض
00:07 | 2025-08-07
07/08/2025 12:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟
Lebanon 24
دولة أوروبية تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟
23:50 | 2025-08-06
06/08/2025 11:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل.. وزير الخارجية الايراني: ندعم الحزب في قراره
Lebanon 24
خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل.. وزير الخارجية الايراني: ندعم الحزب في قراره
23:43 | 2025-08-06
06/08/2025 11:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
Lebanon 24
آخر المعلومات عن العمليّة الأمنيّة في حيّ الشراونة... هذا مصير "أبو سلة"
05:13 | 2025-08-06
06/08/2025 05:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
Lebanon 24
خبر حزين ومُفاجئ.. .. وفاة ممثلة شهيرة عن 33 عاماً جراء إصابتها بسرطان نادر (صور)
03:49 | 2025-08-06
06/08/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
Lebanon 24
ملحم زين: لهذا السبب لم أُقدّم التعازي بزياد الرحباني
10:33 | 2025-08-06
06/08/2025 10:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:01 | 2025-08-07
بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية.. الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال عسكري باستخدام السم
00:23 | 2025-08-07
في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان.. هل ستخفف الخارجية الأميركية لهجتها تجاه روسيا؟
00:07 | 2025-08-07
الشهر الماضي ثالث أكثر شهور تموز حرارة على الأرض
23:50 | 2025-08-06
دولة أوروبية تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟
23:43 | 2025-08-06
خطة نزع سلاح حزب الله ستفشل.. وزير الخارجية الايراني: ندعم الحزب في قراره
23:42 | 2025-08-06
بعد الهند.. ترامب يحذر دولة جديدة
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 08:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
07/08/2025 08:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
07/08/2025 08:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24