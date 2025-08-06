Advertisement

عربي-دولي

شركة "يونايتد إيرلاينز" توقف رحلاتها في عدة مطارات أميركية.. لهذا السبب

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:31
بشكل مُفاجئ، قامت شركة يونايتد إيرلاينز بإيقاف رحلاتها الرئيسية في عدة مطارات رئيسية في أميركا بما في ذلك مطار نيوآرك المعروف بكثرة مشاكله لعدة ساعات يوم أمس الأربعاء، بسبب عطل تقني مؤقت، وحذّرت من تأخيرات مستمرة حتى بعد رفع الحظر الأرضي.
وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية "FAA"، الخميس، أمرًا بوقف العديد من رحلات "يونايتد إيرلاينز" عبر الولايات المتحدة لدواع تقنية.

وبعد ساعات مع قرار التوقف، قالت يونايتد إيرلاينز في بيان: "بسبب مشكلة تقنية، نحن أوقفنا رحلات يونايتد الرئيسية في مطارات المغادرة الخاصة بها".

وجاء في البيان: "نتوقع تأخيرات إضافية في الرحلات هذا المساء بينما نعمل على حل هذه المشكلة (...) السلامة هي أولويتنا القصوى، وسنعمل مع عملائنا لإيصالهم إلى وجهاتهم".

وشمل القرار عدة مطارات رئيسية منها مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي وسان فرانسيسكو ومطار أوهير الدولي في شيكاغو دنفر وهيوستن. (سكاي نيوز)
 
