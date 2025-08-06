Advertisement

عربي-دولي

بعد أشهر طويلة من الحرب.. غزة أشبه بهيروشيما بعد قصفها بالقنبلة الذرية

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:34
بعد أشهر طويلة من الحرب، قام العديد من النشطاء والحقوقيين بتشبيه الدمار والخراب لذي لحق بقطاع غزة  بما حدث لمدينة هيروشيما اليابانية، بعدما ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية سنة 1945.
وذكرت صحيفة "انديبندنت" أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء اليابانيين من هيروشيما، أعربوا عن مخاوفهم بشأن ما يجري في غزة، قائلين إن العالم لم يتعلم بعد من دروس هيروشيما.

وقال كريستيان بينيديكت، مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية في بريطانيا:"عندما تقارن صور غزة بصور هيروشيما قبل 80 عاما، تكون أوجه الشبه مذهلة".

وأضاف: "مثل هيروشيما، فإن الدمار في غزة يشبه نهاية العالم، عائلات كاملة أُبيدت، أطفال دفنوا تحت الأنقاض، ومستشفيات ومدارس تحولت إلى غبار".

وكانت الولايات المتحدة قد ألقت قنبلة نووية، في السادس من أغسطس 1945، على هيروشيما، وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 140 ألفا خلال الأشهر التي تلت الانفجار.

وفي الأيام الماضية، انتشرت صور توثق الدمار والخراب الذي حل بقطاع غزة، وأظهرت صور من السماء أن معظم المباني سويت بالأرض وتلونت باللون الرماد والغبار.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن إحدى زميلاتها زارت مدينة رفح جنوب غزة، مؤخرا.

وأضافت: "قالت إن رفح تشبه هيروشيما تماما. حاولت أن أحصل على صور لها لكنها لم تسمح لهم بالتقاط أي صور، لكننا بحثنا معا عن صور لهيروشيما، وقالت: "هذا بالضبط كيف تبدو رفح اليوم". (سكاي نيوز) 
