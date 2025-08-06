Advertisement

عربي-دولي

بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة.. روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:32
Doc-P-1401604-638901455304551273.jpg
Doc-P-1401604-638901455304551273.jpg photos 0
طلبت روسيا عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتعلق برئيس الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك الذي يواجه العزل بعد صدور حكم قضائي بحقه.
وأكدت بعثة بنما لدى الأمم المتحدة، وهي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، أن الجلسة ستعقد يوم الخميس بطلب من روسيا. (روسيا اليوم) 
 
 
