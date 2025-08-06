بشأن الوضع المتعلق برئيس صرب البوسنة.. روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي

طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس لبحث الوضع المتعلق برئيس الجمهورية الصربية ضمن البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك الذي يواجه العزل بعد صدور حكم قضائي بحقه.

وأكدت بعثة بنما لدى ، وهي تترأس حاليا، أن الجلسة ستعقد يوم الخميس بطلب من روسيا. (روسيا اليوم)