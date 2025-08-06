Advertisement

دولة أوروبية تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:50
حظرت سلوفينيا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي".
 
وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد".

وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".
 
 ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". (سكاي نيوز عربية) 
