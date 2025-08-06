دولة أوروبية تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية.. ما السبب؟

حظرت سلوفينيا استيراد منتجات في الضفّة الغربية المحتلّة.

Advertisement

وتأتي هذه الخطوة في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".



وقالت الحكومة السلوفينية إنّ ترتكب في "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد".



وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق". (سكاي نيوز عربية)