بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية.. الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال عسكري باستخدام السم

أعلنت هيئة الأمن أنها في الروسية أحبطت محاولة اغتيال أحد العسكريين باستخدام السموم، كانت مخططة من قبل أجهزة الاستخبارات .

وشارك في التحضير للاغتيال مراهقان روسيان، وقد تم اعتقالهما.

وتلقى منفذو العملية تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية إلكتروني مختص بالبحث عن "الربح السريع". (سبوتنيك)