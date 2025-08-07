Advertisement

عربي-دولي

بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية.. الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال عسكري باستخدام السم

Lebanon 24
07-08-2025 | 01:01
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها الأجهزة الأمنية في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية أحبطت محاولة اغتيال أحد العسكريين الروس باستخدام السموم، كانت مخططة من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية
وشارك في التحضير للاغتيال مراهقان روسيان، وقد تم اعتقالهما. 
 
وتلقى منفذو العملية تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية عبر موقع إلكتروني مختص بالبحث عن "الربح السريع". (سبوتنيك) 
من نحن
