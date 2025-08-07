30
بتخطيط من الاستخبارات الأوكرانية.. الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال عسكري باستخدام السم
Lebanon 24
07-08-2025
|
01:01
photos
0
أعلنت هيئة الأمن
الفيدرالية الروسية
أنها
الأجهزة الأمنية
في
مقاطعة نوفوسيبيرسك
الروسية أحبطت محاولة اغتيال أحد العسكريين
الروس
باستخدام السموم، كانت مخططة من قبل أجهزة الاستخبارات
الأوكرانية
.
وشارك في التحضير للاغتيال مراهقان روسيان، وقد تم اعتقالهما.
وتلقى منفذو العملية تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية
عبر موقع
إلكتروني مختص بالبحث عن "الربح السريع". (سبوتنيك)
