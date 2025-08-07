رداً على سياسات الحكومة الاستيطانية.. سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية

Advertisement

حظرت سلوفينيا، الأربعاء، استيراد منتجات في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".وقالت الحكومة السلوفينية إنّ ترتكب في "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي".وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا "أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد".وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".