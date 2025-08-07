مسؤول أوروبي: عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تُقوض العمليات الإنسانية في غزة

Advertisement

قال مسؤول بالاتحاد لرويترز إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا للغاية وذلك بعد أن أطلعت ذراع السياسة الخارجية والمساعدات الإنسانية بالتكتلفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء على وضع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.وقال المسؤول اليوم الخميس إن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية.