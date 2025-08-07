Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة

Lebanon 24
07-08-2025 | 05:10
أعلن الكرملين الخميس أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في "الأيام المقبلة"، مع بدء التحضيرات للقمة بينهما.
ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف قوله "بناء على اقتراح من الجانب الأميركي، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لعقد قمة ثنائية خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أوشاكوف أن الأسبوع المقبل حدد كموعد مبدئي للقاء بوتين وترامب، لكنه أشار إلى صعوبة تقدير عدد الأيام اللازمة للتحضير له.

وفي سياق متصل، قال أوشاكوف إن مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، طرح خلال محادثاته في موسكو فكرة عقد لقاء ثلاثي يضم بوتين وترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الاقتراح.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو أبلغت "الأصدقاء والشركاء" بنتائج اللقاء الذي جمع بوتين وويتكوف، واصفا المحادثات بأنها "بناءة"، مضيفا أن الجانبين ناقشا إمكانية تعزيز التعاون في جهود حل الأزمة الأوكرانية. (سكاي نيوز)
