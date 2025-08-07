Advertisement

عربي-دولي

"تنبيه وليس اتهاماً"... هذا آخر ما صدر عن الخارجية الإيرانية

Lebanon 24
07-08-2025 | 07:38
A-
A+
Doc-P-1401808-638901744117940520.jpg
Doc-P-1401808-638901744117940520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت وزارة الخارجية الإيرانية "دول الجوار من استغلال الكيان الصهيوني أراضيها للإضرار بأمننا القومي".
Advertisement

وقالت: "نقل مخاوفنا لدول الجوار لا يعني اتهامها بل هو تنبيه".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: نقل مخاوفنا لدول الجوار لا يعني اتهامها بل هو تنبيه
lebanon 24
07/08/2025 18:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر": ما صدر عن الحكومة حول النازحين يبرر بقاءهم
lebanon 24
07/08/2025 18:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
منصة "ديزر" تُطلق آلية تنبيه للأغاني المولدة بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
07/08/2025 18:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء أولية عن سقوط صاروخ إيراني في منطقة "حولون" بتل أبيب (الحدث)
lebanon 24
07/08/2025 18:01:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
09:31 | 2025-08-07
09:00 | 2025-08-07
08:44 | 2025-08-07
08:21 | 2025-08-07
08:00 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24