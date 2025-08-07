Advertisement

عربي-دولي

فرنسا تشتعل: أكبر حريق في تاريخها الحديث يلتهم آلاف الهكتارات

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:45
Doc-P-1401915-638901890112113696.jpg
Doc-P-1401915-638901890112113696.jpg photos 0
تشهد فرنسا حاليًا أكبر حريق في تاريخها الحديث، أودى بحياة شخص على الأقل وأدى إلى إصابة 13 آخرين، معظمهم من رجال الإطفاء، وسط جهود حثيثة لتطويق ألسنة اللهب التي تواصل انتشارها بشكل متسارع.
فرنسا.. النيران تلتهم آلاف الهكتارات وتخرج عن السيطرة (صور وفيديوهات)

وفي ظل تصاعد الخطر، شرعت السلطات الفرنسية في إجلاء السكان من المناطق السكنية المهددة، بينما يعمل رجال الإطفاء بأقصى طاقتهم، رغم التحديات التي تفرضها ظروف الطقس القاسية.
ووفقًا لصحيفة "لابانغورديا"، اندلع الحريق في منطقة ريبوت بمقاطعة أود جنوب البلاد، وامتد بسرعة هائلة بفعل موجة الحر الشديدة، الجفاف، والرياح العاتية. وتشير التقديرات إلى أن النيران أتت على أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي – وهي مساحة تعادل مدينة باريس – وامتدت لأكثر من 30 كيلومترًا، مهددة ما يزيد عن 15 بلدة.
 
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو وصف الكارثة بأنها غير مسبوقة، محذرًا من أن الحريق يمثّل انعكاسًا مباشرًا لتداعيات التغير المناخي، موضحًا أن المساحة التي التهمتها النيران خلال 24 ساعة فقط تعادل ما كانت تدمّره حرائق الغابات في فرنسا خلال عام كامل.

في السياق ذاته، تواصل وزارة البيئة والسلطات المحلية إصدار تحذيرات من أن الأحوال الجوية ستظل غير مؤاتية خلال الأيام المقبلة، ما يعقّد جهود السيطرة على الحريق ويرفع من مخاطر توسعه. (روسيا اليوم)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24