فرنسا تشتعل: أكبر حريق في تاريخها الحديث يلتهم آلاف الهكتارات

تشهد حاليًا أكبر حريق في تاريخها الحديث، أودى بحياة شخص على الأقل وأدى إلى إصابة 13 آخرين، معظمهم من رجال الإطفاء، وسط جهود حثيثة لتطويق ألسنة اللهب التي تواصل انتشارها بشكل متسارع.

وفي ظل تصاعد الخطر، شرعت في إجلاء السكان من المناطق السكنية المهددة، بينما يعمل رجال الإطفاء بأقصى طاقتهم، رغم التحديات التي تفرضها ظروف الطقس القاسية.

ووفقًا لصحيفة "لابانغورديا"، اندلع الحريق في منطقة ريبوت بمقاطعة أود جنوب البلاد، وامتد بسرعة هائلة بفعل موجة الحر الشديدة، الجفاف، والرياح العاتية. وتشير التقديرات إلى أن النيران أتت على أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي – وهي مساحة تعادل مدينة – وامتدت لأكثر من 30 كيلومترًا، مهددة ما يزيد عن 15 بلدة.

رئيس الوزراء بايرو وصف الكارثة بأنها غير مسبوقة، محذرًا من أن الحريق يمثّل انعكاسًا مباشرًا لتداعيات التغير المناخي، موضحًا أن المساحة التي التهمتها النيران خلال 24 ساعة فقط تعادل ما كانت تدمّره حرائق الغابات في فرنسا خلال عام كامل.



في السياق ذاته، تواصل والسلطات المحلية إصدار تحذيرات من أن الأحوال الجوية ستظل غير مؤاتية خلال الأيام المقبلة، ما يعقّد جهود السيطرة على الحريق ويرفع من مخاطر توسعه. (روسيا اليوم)