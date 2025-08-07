Advertisement

عربي-دولي

هذا ما كان يفعله الجيش الإسرائيلي بمدارس النزوح في غزة!

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:01
A-
A+
Doc-P-1401986-638901977559896657.jpg
Doc-P-1401986-638901977559896657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر الخميس بعنوان "غزة: غارات إسرائيل على المدارس تضاعف الخطر على المدنيين"، أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر أميركية بطريقة غير قانونية وعشوائية لمهاجمة مدارس كانت تستخدم كملاجئ للمدنيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد المئات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
Advertisement

وأكدت المنظمة أن المدارس والمنشآت التعليمية تُعد أهدافًا مدنية محمية، ولا تفقد هذه الحماية إلا إذا استُخدمت لأغراض عسكرية، موضحة أن إيواء المدنيين داخل المدارس لا يُسقط عنها وضعها القانوني كأهداف محمية.

وذكرت أن الهجمات على تلك الملاجئ تسببت باستشهاد 836 فلسطينيًا وإصابة 2527 آخرين حتى منتصف تموز، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأشارت المنظمة إلى أنها حققت في هجومين استخدم فيهما الجيش الإسرائيلي ذخائر أميركية، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، وأدلة بصرية، ومقابلات مع شهود عيان، من دون العثور على مؤشرات لوجود أهداف عسكرية.

ودعا جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات في المنظمة، الولايات المتحدة والحكومات الأخرى إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، محذرًا من أن استمرار توريد الأسلحة يجعلها "شريكة في الانتهاكات".

وأكد سيمبسون أن الهجمات على المدارس التي لجأ إليها النازحون تبرز حجم المجازر الواسعة النطاق التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة، مشددًا على ضرورة ألا تغض الحكومات الطرف عن هذه "المذبحة المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مساءً.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي!
lebanon 24
07/08/2025 22:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يفعله الجيش الأوكراني بجنوده المستسلمين
lebanon 24
07/08/2025 22:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
lebanon 24
07/08/2025 22:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما فعله الجيش عند حواجزه
lebanon 24
07/08/2025 22:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:36 | 2025-08-07
15:24 | 2025-08-07
15:16 | 2025-08-07
15:10 | 2025-08-07
15:00 | 2025-08-07
14:26 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24