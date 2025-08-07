هذا ما كان يفعله الجيش الإسرائيلي بمدارس النزوح في غزة!

Advertisement

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر الخميس بعنوان "غزة: غارات على المدارس تضاعف الخطر على المدنيين"، أن الجيش استخدم ذخائر أميركية بطريقة غير قانونية وعشوائية لمهاجمة مدارس كانت تستخدم كملاجئ للمدنيين في ، ما أسفر عن استشهاد المئات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.وأكدت المنظمة أن المدارس والمنشآت التعليمية تُعد أهدافًا مدنية محمية، ولا تفقد هذه الحماية إلا إذا استُخدمت لأغراض عسكرية، موضحة أن إيواء المدنيين داخل المدارس لا يُسقط عنها وضعها القانوني كأهداف محمية.وذكرت أن الهجمات على تلك الملاجئ تسببت باستشهاد 836 فلسطينيًا وإصابة 2527 آخرين حتى منتصف ، وفقًا لمكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).وأشارت المنظمة إلى أنها حققت في هجومين استخدم فيهما الجيش الإسرائيلي ذخائر أميركية، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، وأدلة بصرية، ومقابلات مع شهود ، من دون العثور على مؤشرات لوجود أهداف عسكرية.ودعا جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات في المنظمة، والحكومات الأخرى إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، محذرًا من أن استمرار توريد الأسلحة يجعلها "شريكة في الانتهاكات".وأكد سيمبسون أن الهجمات على المدارس التي لجأ إليها النازحون تبرز حجم المجازر الواسعة النطاق التي ارتكبتها القوات في غزة، مشددًا على ضرورة ألا تغض الحكومات الطرف عن هذه "المذبحة المروعة بحق المدنيين ". (روسيا اليوم)