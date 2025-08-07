28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الاحتلال يأمر بإخلاء أحياء في غزة.. تكثيف عنيف للغارات على المدنيين
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر جيش
الاحتلال
الإسرائيلي
، اليوم الخميس، أوامر إخلاء لسكان حيي الدرج والتفاح شمالي
قطاع غزة
، في خطوة تسبق تصعيدًا عسكريًا مرتقبًا.
Advertisement
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن العمليات العسكرية ستتواصل في أي موقع تُمارس فيه "أنشطة عدائية"، داعيًا السكان للتوجه فورًا نحو منطقة المواصي جنوب القطاع.
في غضون ذلك، استشهد 32 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، منذ فجر اليوم، نتيجة سلسلة غارات استهدفت
خيام
نازحين ومنازل وتجمعات مدنية في أنحاء متفرقة من غزة، بحسب مصادر طبية وشهود
عيان
.
وأعلنت حركة
الجهاد الإسلامي
مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ تجاه مستوطنة نير عام، في وقت اعترض فيه الجيش الإسرائيلي أحد هذه الصواريخ.
وفي
تل أبيب
، بدأ المجلس الأمني الإسرائيلي اجتماعًا طارئًا لمناقشة خطة عسكرية موسعة للسيطرة الكاملة أو الجزئية على غزة، وسط توقعات بتنفيذ الخطة تدريجيًا لزيادة الضغط على
حماس
. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن بعض المسؤولين الإسرائيليين يتخوفون من ردود فعل دولية غاضبة، إضافة إلى معارضة داخلية من عائلات الأسرى.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء أحياء في مدينة غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء أحياء في مدينة غزة
07/08/2025 22:47:08
07/08/2025 22:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء (الحدث)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء (الحدث)
07/08/2025 22:47:08
07/08/2025 22:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
100 غارة.. قصف إسرائيلي عنيف يطالُ غزة!
Lebanon 24
100 غارة.. قصف إسرائيلي عنيف يطالُ غزة!
07/08/2025 22:47:08
07/08/2025 22:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
07/08/2025 22:47:08
07/08/2025 22:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز تاريخية مع مصر
Lebanon 24
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز تاريخية مع مصر
15:36 | 2025-08-07
07/08/2025 03:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان
Lebanon 24
عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان
15:24 | 2025-08-07
07/08/2025 03:24:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس
Lebanon 24
فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس
15:16 | 2025-08-07
07/08/2025 03:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
Lebanon 24
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
15:10 | 2025-08-07
07/08/2025 03:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتحدث عن سيطرة كاملة.. وحماس تعتبره انقلابًا على المفاوضات
Lebanon 24
نتنياهو يتحدث عن سيطرة كاملة.. وحماس تعتبره انقلابًا على المفاوضات
14:26 | 2025-08-07
07/08/2025 02:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ
16:40 | 2025-08-06
06/08/2025 04:40:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:36 | 2025-08-07
بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر صفقة غاز تاريخية مع مصر
15:24 | 2025-08-07
عراقجي: علاقتنا مع مصر فاقت التوقعات.. لكن لا نستعجل الإعلان
15:16 | 2025-08-07
فيضانات تهدّد 21 ولاية نيجيرية.. والسلطات تحذّر سكان لاغوس
15:10 | 2025-08-07
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
14:26 | 2025-08-07
نتنياهو يتحدث عن سيطرة كاملة.. وحماس تعتبره انقلابًا على المفاوضات
14:01 | 2025-08-07
هذا ما كان يفعله الجيش الإسرائيلي بمدارس النزوح في غزة!
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 22:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 22:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 22:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24