عربي-دولي

مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته

Lebanon 24
07-08-2025 | 16:57
حذّر الخبير الملكي إيان بيلهام تيرنر، من أن المشاكل القانونية التي تواجهها ميغان ماركل مع أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل، قد تؤثر سلبًا في حياة الأمير هاري ومساعيه لإنهاء الخلاف المستمرّ مع عائلته.
وأضاف تيرنر لـ"فوكس نيوز"، أنّ "العائلة المالكة شديدة الحساسية تجاه أي نزاعات قانونية في الولايات المتحدة قد تسيء إلى سمعتها". (ارم نيوز)
 
 
 
 
عربي-دولي

فنون ومشاهير

