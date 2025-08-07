28
عربي-دولي
مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته
Lebanon 24
07-08-2025
|
16:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الخبير الملكي
إيان
بيلهام تيرنر، من أن المشاكل القانونية التي تواجهها
ميغان ماركل
مع أختها غير الشقيقة سامانثا
ماركل
، قد تؤثر سلبًا في حياة الأمير هاري ومساعيه لإنهاء الخلاف المستمرّ مع عائلته.
وأضاف تيرنر لـ"
فوكس نيوز
"، أنّ "
العائلة المالكة
شديدة الحساسية تجاه أي نزاعات قانونية في
الولايات المتحدة
قد تسيء إلى سمعتها". (ارم نيوز)
