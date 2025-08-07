مشاكل ميغان ماركل مع شقيقتها قد تُؤثّر على الأمير هاري في التصالح مع عائلته

Advertisement

حذّر الخبير الملكي بيلهام تيرنر، من أن المشاكل القانونية التي تواجهها مع أختها غير الشقيقة سامانثا ، قد تؤثر سلبًا في حياة الأمير هاري ومساعيه لإنهاء الخلاف المستمرّ مع عائلته.وأضاف تيرنر لـ" "، أنّ " شديدة الحساسية تجاه أي نزاعات قانونية في قد تسيء إلى سمعتها". (ارم نيوز)