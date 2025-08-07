مكالمة سرية بين نتنياهو وترامب بشأن المجاعة في غزة

Advertisement

طلب سراً إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي بشأن غزة، وفق ما أفادت به قناة "إن بي سي نيوز".ونقلت القناة عن مسؤول أميركي قوله إن طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع بعد تصريحه بأن هناك مجاعة حقيقية في غزة خلال زيارته لأسكتلندا.وأضاف المسؤول أن نتنياهو أبلغ ترامب أن المجاعة المنتشرة في غزة ليست حقيقية، لكن ترامب قاطع نتنياهو وبدأ بالصراخ قائلا إنه لا يريد أن يسمع أن المجاعة في غزة مزيفة.ووفق المسؤول الأميركي قال لنتنياهو أيضا إن مساعديه أطلعوه على أدلة تبرهن أن الأطفال بغزة يتضورون جوعا.كذلك، نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي سابق قوله إن لا تشعر فقط بأن الوضع مزر في غزة بل تتحمل مسؤوليته بسبب "صندوق غزة الإنساني".وكانت الحكومة وافقت فجر اليوم الجمعة على خطة نتنياهو لاحتلال ، في ظل معارضة إيال زامير.