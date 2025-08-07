Advertisement

مكالمة سرية بين نتنياهو وترامب بشأن المجاعة في غزة

Lebanon 24
07-08-2025 | 23:42
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سراً إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق ما أفادت به قناة "إن بي سي نيوز".
ونقلت القناة عن مسؤول أميركي قوله إن نتنياهو طلب سرا إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد تصريحه بأن هناك مجاعة حقيقية في غزة خلال زيارته لأسكتلندا.

وأضاف المسؤول أن نتنياهو أبلغ ترامب أن المجاعة المنتشرة في غزة ليست حقيقية، لكن ترامب قاطع نتنياهو وبدأ بالصراخ قائلا إنه لا يريد أن يسمع أن المجاعة في غزة مزيفة.

ووفق المسؤول الأميركي فإن ترامب قال لنتنياهو أيضا إن مساعديه أطلعوه على أدلة تبرهن أن الأطفال بغزة يتضورون جوعا.

كذلك، نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤول أميركي سابق قوله إن واشنطن لا تشعر فقط بأن الوضع مزر في غزة بل تتحمل مسؤوليته بسبب "صندوق غزة الإنساني".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت فجر اليوم الجمعة على خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، في ظل معارضة رئيس الأركان إيال زامير.
مواضيع ذات صلة
الكرملين: مكالمة تجري حاليا بين بوتين وترامب
lebanon 24
08/08/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: انتهاء المكالمة بين نتنياهو وترامب وكان تركيزها على إيران
lebanon 24
08/08/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد زيلينسكي: الرئيس الأوكراني وترامب أجريا مكالمة هامة ومفيدة
lebanon 24
08/08/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: توقعات بعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو وترامب لكن لم يحدد الموعد بعد
lebanon 24
08/08/2025 10:29:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24