قمة مرتقبة بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل لتجاوز "نقطة الاستعصاء"

عكس الإعلان المتزامن تقريباً، من الكرملين والبيت الأبيض، أمس، عن اتفاق على قمة عاجلة تجمع الرئيسين الروسي ، ونظيره الأميركي ترمب الأسبوع المقبل، حرص الطرفين على تجاوز ما وُصف في بأنه «نقطة استعصاء» بعد الإنذار الأميركي لموسكو، وتراجع نشاط قنوات الاتصال بين الجانبين.وجاء الإعلان عن القمة غداة اجتماع ، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو أول من أمس، وأعقبه تفاؤل حذر وتشكك بين صانعي السياسات والمحللين حول قدرته على وقف الحرب .وتطرق بوتين مباشرةً إلى احتمالية مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يبدو ترمب متحمساً له، فيما يعارضه الكرملين.وقال بوتين إن اللقاء مع زيلينسكي ممكن، لكنه أضاف: «لقد قلت مراراً إنني لا أعارض ذلك بشكل عام، إنه ممكن، لكن يجب تهيئة ظروف معينة لذلك. لكن للأسف، ما زلنا بعيدين عن تهيئة مثل هذه الظروف».وبدا أن الجديد الذي قد يُطرح على جدول أعمال الرئيسين، يتعلق باستثمارات مشتركة للمعادن النادرة. وتحدثت أوساط روسية عن أن موسكو قد تمنح شركات أميركية حقوقاً لعمل مشترك في مجال المعادن النادرة، ليس داخل فقط بل داخل المناطق الأوكرانية التي ضمَّتها موسكو جنوب شرقي . (الشرق الأوسط)