عربي-دولي
قمة مرتقبة بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل لتجاوز "نقطة الاستعصاء"
Lebanon 24
08-08-2025
|
00:10
عكس الإعلان المتزامن تقريباً، من الكرملين والبيت الأبيض، أمس، عن اتفاق على قمة عاجلة تجمع الرئيسين الروسي
فلاديمير بوتين
، ونظيره الأميركي
دونالد
ترمب الأسبوع المقبل، حرص الطرفين على تجاوز ما وُصف في
موسكو
بأنه «نقطة استعصاء» بعد الإنذار الأميركي لموسكو، وتراجع نشاط قنوات الاتصال بين الجانبين.
وجاء الإعلان عن القمة غداة اجتماع
بوتين
، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو أول من أمس، وأعقبه تفاؤل حذر وتشكك بين صانعي السياسات والمحللين
الأميركيين
حول قدرته على وقف الحرب
الأوكرانية
.
وتطرق بوتين مباشرةً إلى احتمالية مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يبدو ترمب متحمساً له، فيما يعارضه الكرملين.
وقال بوتين إن اللقاء مع زيلينسكي ممكن، لكنه أضاف: «لقد قلت مراراً إنني لا أعارض ذلك بشكل عام، إنه ممكن، لكن يجب تهيئة ظروف معينة لذلك. لكن للأسف، ما زلنا بعيدين عن تهيئة مثل هذه الظروف».
وبدا أن الجديد الذي قد يُطرح على جدول أعمال الرئيسين، يتعلق باستثمارات مشتركة للمعادن النادرة. وتحدثت أوساط روسية عن أن موسكو قد تمنح شركات أميركية حقوقاً لعمل مشترك في مجال المعادن النادرة، ليس داخل
روسيا
فقط بل داخل المناطق الأوكرانية التي ضمَّتها موسكو جنوب شرقي
أوكرانيا
. (الشرق الأوسط)
الكرملين: لقاء متوقع بين بوتين وترامب "خلال الأيام المقبلة"
Lebanon 24
الكرملين: لقاء متوقع بين بوتين وترامب "خلال الأيام المقبلة"
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض بعد أسبوع
Lebanon 24
لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض بعد أسبوع
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس صندوق الاستثمار الروسي: اللقاء بين ترامب وبوتين قد يعقد الأسبوع المقبل وقد يكون تاريخيا (الشرق)
Lebanon 24
رئيس صندوق الاستثمار الروسي: اللقاء بين ترامب وبوتين قد يعقد الأسبوع المقبل وقد يكون تاريخيا (الشرق)
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة
Lebanon 24
الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
08/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
Lebanon 24
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
03:30 | 2025-08-08
03:30 | 2025-08-08
08/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
Lebanon 24
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:15 | 2025-08-08
03:15 | 2025-08-08
08/08/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
Lebanon 24
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
03:02 | 2025-08-08
03:02 | 2025-08-08
08/08/2025 03:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
Lebanon 24
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:59 | 2025-08-08
02:59 | 2025-08-08
08/08/2025 02:59:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
Lebanon 24
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
02:13 | 2025-08-08
02:13 | 2025-08-08
08/08/2025 02:13:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
03:30 | 2025-08-08
طائرة إسرائيلية استُخدمت في الحرب مع إيران.. هذا ما كشفه تقرير أميركي
03:30 | 2025-08-08
03:15 | 2025-08-08
لندن: ترامب قد يضغط على كييف لتقديم تنازلات في الحرب
03:15 | 2025-08-08
03:02 | 2025-08-08
كيف ستسيطر إسرائيل على غزة بالكامل؟ إليكم هذه التفاصيل
03:02 | 2025-08-08
02:59 | 2025-08-08
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
02:59 | 2025-08-08
02:13 | 2025-08-08
لأول مرة منذ 90 عاما... سفينتان حربيتان يابانيتان تزوران نيوزيلندا
02:13 | 2025-08-08
02:02 | 2025-08-08
في اليابان... فيضانات وانهيارات تهدد 360 ألف شخص
02:02 | 2025-08-08
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 10:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
