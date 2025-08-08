Advertisement

عربي-دولي

أكبر مركز احتجاز للمهاجرين في أميركا.. هذا ما تخطط له إدارة ترامب

Lebanon 24
08-08-2025 | 00:56
A-
A+
Doc-P-1402131-638902367567443286.jpg
Doc-P-1402131-638902367567443286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس الخميس ان إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس، في أحدث خطوة لاستخدام الموارد العسكرية لتنفيذ أجندته الخاصة بالهجرة.
Advertisement

ويكثف ترامب اعتقالات المهاجرين بطرق غير مشروعة في الولايات المتحدة، ويشن حملة صارمة على العبور غير القانوني للحدود، وجرد مئات الآلاف من المهاجرين من وضعهم القانوني.

ومنذ توليه منصبه هذا العام، أرسل ترامب مهاجرين إلى قاعدة معتقل غوانتانامو البحرية، وإن كان بأعداد أقل بكثير من المخطط له.

وقالت وزارة الدفاع إن الخطة المبدئية كانت تتمثل احتجاز ألف مهاجر في قاعدة فورت بليس بمدينة إل باسو بولاية تكساس بحلول منتصف إلى أواخر أغسطس، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" كينغسلي ويلسون للصحفيين "عند الانتهاء من بنائه، سيصبح هذا أكبر مركز احتجاز اتحادي في التاريخ لهذه المهمة الحساسة، وهي ترحيل الأجانب غير الشرعيين".

وفي الوقت الذي تُبنى فيه المنشأة في القاعدة العسكرية، من المتوقع أن تتولى وزارة الأمن الداخلي مسؤولية المهاجرين.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هذا ما تخطط له أميركا بشأن غزة
lebanon 24
08/08/2025 10:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الأمن الداخلي الأميركية: نبحث مع 5 ولايات بناء مراكز احتجاز مهاجرين كسجن ألكاتراز
lebanon 24
08/08/2025 10:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الشرطة الأميركية أغلقت الشوارع المؤدية إلى مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين
lebanon 24
08/08/2025 10:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب السوري.. هذا ما تخطط له إسرائيل
lebanon 24
08/08/2025 10:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-08-08
03:15 | 2025-08-08
03:02 | 2025-08-08
02:59 | 2025-08-08
02:13 | 2025-08-08
02:02 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24