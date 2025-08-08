Advertisement

صحة

ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا

Lebanon 24
08-08-2025 | 02:59
أعلنت سلطات الصحة في مدينة هامبورغ الألمانية عن تسجيل تفشٍّ محدود لعدوى المستدمية النزلية من النوع (ب)، التي تسببت حتى الآن في إصابة 16 شخصًا ووفاة 3 حالات، وسط حالة من الحذر في الأوساط الطبية، لا سيما بعد ارتفاع عدد الإصابات مقارنة بالأعوام السابقة.
لكن رغم هذه التطورات، أكد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه لا يوجد خطر حقيقي يهدد الأشخاص الأصحاء، موضحًا أن هذه البكتيريا قد تستوطن الحلق بشكل طبيعي دون أن تسبب أعراضًا لدى غالبية البالغين، الذين يمتلكون جهازًا مناعيًا قادرًا على التصدي لها.

وحذّر المعهد من أن العدوى قد تأخذ منحى خطيرًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، إذ قد تؤدي إلى أمراض خطرة مثل الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، أو تعفن الدم، والتي قد تهدد الحياة خلال ساعات.

أشار المعهد إلى أن العدوى تنتقل أساسًا عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو ملامسة الوجه عن قرب. كما لم يستبعد احتمال انتقالها بشكل غير مباشر من خلال السجائر المشتركة أو أدوات الأكل أو أدوات تعاطي العقاقير.

وفق بيانات معهد روبرت كوخ، تم تسجيل 27 إصابة بالعدوى في ألمانيا حتى 20 تموز 2025، مقارنة بـ16 حالة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و21 حالة في العام 2023. (روسيا اليوم)


Privacy policy
