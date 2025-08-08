31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا
Lebanon 24
08-08-2025
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات الصحة في مدينة هامبورغ
الألمانية
عن تسجيل تفشٍّ محدود لعدوى المستدمية النزلية من النوع (ب)، التي تسببت حتى الآن في إصابة 16 شخصًا ووفاة 3 حالات، وسط حالة من الحذر في الأوساط الطبية، لا سيما بعد ارتفاع عدد الإصابات مقارنة بالأعوام السابقة.
Advertisement
لكن رغم هذه التطورات، أكد
معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية
أنه لا يوجد خطر حقيقي يهدد الأشخاص الأصحاء، موضحًا أن هذه البكتيريا قد تستوطن الحلق بشكل طبيعي دون أن تسبب أعراضًا لدى غالبية البالغين، الذين يمتلكون جهازًا مناعيًا قادرًا على التصدي لها.
وحذّر المعهد من أن العدوى قد تأخذ منحى خطيرًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، إذ قد تؤدي إلى أمراض خطرة مثل الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، أو تعفن
الدم
، والتي قد تهدد الحياة خلال ساعات.
أشار المعهد إلى أن العدوى تنتقل أساسًا عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو ملامسة الوجه عن قرب. كما لم يستبعد احتمال انتقالها بشكل غير مباشر من خلال السجائر المشتركة أو أدوات الأكل أو أدوات تعاطي العقاقير.
وفق بيانات
معهد روبرت كوخ
، تم تسجيل 27 إصابة بالعدوى في
ألمانيا
حتى 20
تموز
2025، مقارنة بـ16 حالة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و21 حالة في العام 2023. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تحذير عاجل من تفشّي فيروس خطير... هذه أعراض مرض "شيكونغونيا"
Lebanon 24
تحذير عاجل من تفشّي فيروس خطير... هذه أعراض مرض "شيكونغونيا"
08/08/2025 12:53:54
08/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مسألة وقت.. فيروس سينتقل إلى البشر
Lebanon 24
مسألة وقت.. فيروس سينتقل إلى البشر
08/08/2025 12:53:54
08/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
Lebanon 24
مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة: التكدس السكاني الخطير يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا
08/08/2025 12:53:54
08/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش أوضح أن السيطرة على غزة ستثقل كاهل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بشكل خطير
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش أوضح أن السيطرة على غزة ستثقل كاهل إسرائيل عسكريا واقتصاديا بشكل خطير
08/08/2025 12:53:54
08/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"The Telegraph": هزيمة بوتين لا تزال ممكنة
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": هزيمة بوتين لا تزال ممكنة
05:30 | 2025-08-08
08/08/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
05:37 | 2025-08-08
08/08/2025 05:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
النيران تحاصر السكان شمال لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء وتحذيرات عاجلة (فيديو)
Lebanon 24
النيران تحاصر السكان شمال لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء وتحذيرات عاجلة (فيديو)
05:22 | 2025-08-08
08/08/2025 05:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من إسرائيل... هل صرخ ترامب في أذن نتنياهو؟
Lebanon 24
توضيح من إسرائيل... هل صرخ ترامب في أذن نتنياهو؟
05:15 | 2025-08-08
08/08/2025 05:15:19
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً
Lebanon 24
روسيا تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً
04:44 | 2025-08-08
08/08/2025 04:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-08-08
تقرير لـ"The Telegraph": هزيمة بوتين لا تزال ممكنة
05:37 | 2025-08-08
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
05:22 | 2025-08-08
النيران تحاصر السكان شمال لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء وتحذيرات عاجلة (فيديو)
05:15 | 2025-08-08
توضيح من إسرائيل... هل صرخ ترامب في أذن نتنياهو؟
04:44 | 2025-08-08
روسيا تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً
04:43 | 2025-08-08
أنقرة: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تهدف إلى التهجير القسري
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 12:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24