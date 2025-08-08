ينتقل بشكل مشابه لكورونا.. فيروس خطير يتفشى ألمانيا

Advertisement

لكن رغم هذه التطورات، أكد أنه لا يوجد خطر حقيقي يهدد الأشخاص الأصحاء، موضحًا أن هذه البكتيريا قد تستوطن الحلق بشكل طبيعي دون أن تسبب أعراضًا لدى غالبية البالغين، الذين يمتلكون جهازًا مناعيًا قادرًا على التصدي لها.وحذّر المعهد من أن العدوى قد تأخذ منحى خطيرًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، إذ قد تؤدي إلى أمراض خطرة مثل الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، أو تعفن ، والتي قد تهدد الحياة خلال ساعات.أشار المعهد إلى أن العدوى تنتقل أساسًا عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو ملامسة الوجه عن قرب. كما لم يستبعد احتمال انتقالها بشكل غير مباشر من خلال السجائر المشتركة أو أدوات الأكل أو أدوات تعاطي العقاقير.وفق بيانات ، تم تسجيل 27 إصابة بالعدوى في حتى 20 2025، مقارنة بـ16 حالة فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و21 حالة في العام 2023. (روسيا اليوم)