عربي-دولي
أنقرة: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تهدف إلى التهجير القسري
Lebanon 24
08-08-2025
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضت
تركيا
اليوم
المجتمع الدولي
على وقف الخطة
الإسرائيلية
الهادفة الى "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع، محذّرة من أن ذلك سيشكّل "ضربة قاسية" للسلام والأمن.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية
التركية
، نقلته وكالة "فرانس برس": "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير
الفلسطينيين
قسرا من أرضهم".
