أنقرة: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تهدف إلى التهجير القسري

Advertisement

حضت اليوم على وقف الخطة الهادفة الى "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع، محذّرة من أن ذلك سيشكّل "ضربة قاسية" للسلام والأمن.وجاء في بيان لوزارة الخارجية ، نقلته وكالة "فرانس برس": "ندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق هذا القرار الذي يهدف الى تهجير قسرا من أرضهم".