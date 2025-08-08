نفى رسمياً، الاتهامات الموجهة إليه بتهريب الخاضع للعقوبات، مؤكداً أن موانئه ومياهه الإقليمية لا تُستخدم كمنصات لتمرير أو خلط الخام الإيراني.

النفي جاء بعدما فرضت الأميركية مطلع شهر الماضي، عقوبات على 6 كيانات و 4 سفن قالت إنها شاركت في شراء أو نقل أو تسويق النفط الإيراني، في التفاف مباشر على الغربية.

وذكرت أن شبكات تهريب مرتبطة برجل أعمال تقف وراء عمليات بمليارات الدولارات، من خلال تقديم الخام الإيراني على أنه نفط عراقي أو ممزوج به.



لكن مدير شركة تسويق النفط (سومو)، علي نزار، نفى في تصريح رسمي وجود أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ أو في المياه العراقية، معتبراً أنَّ "الحديث عن أماكن تسمح بتهريب أو خلط النفط عار عن الصحة"، مشدّداً على غياب أي دليل ملموس لدى "الجهات الدولية" يؤكد المزاعم الأميركية.



وشدد نزار على أن صادرات النفط العراقي تخضع لرقابة صارمة، لافتاً إلى أن أي رواية عن تهريب أو خلط نفطي لا تستند إلى معطيات موثقة، وأضاف: "لا توجد أي عمليات غير قانونية في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية، والتفتيش البحري مستمر لضمان الشفافية في حركة الناقلات". (عربي21)



