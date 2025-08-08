29
إقتصاد
في أول رد على رسوم ترامب.. الهند توقف "صفقة الأسلحة الأميركية
Lebanon 24
08-08-2025
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر حكومية في
نيودلهي
، الخميس، بأن
الهند
علّقت خططها لشراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، في خطوة تعكس استياءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي،
دونالد ترامب
، على صادراتها، ما أدى إلى تراجع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
ونقل مراسلو "
رويترز
" عن مسؤولين هنود قولهم إن
وزير الدفاع
، راغناث سينغ، كان يعتزم التوجه إلى
واشنطن
خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن صفقات تسليح جديدة، إلا أن الرحلة أُلغيت.
