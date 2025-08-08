Advertisement

إقتصاد

في أول رد على رسوم ترامب.. الهند توقف "صفقة الأسلحة الأميركية

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:43
أفادت مصادر حكومية في نيودلهي، الخميس، بأن الهند علّقت خططها لشراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، في خطوة تعكس استياءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على صادراتها، ما أدى إلى تراجع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
ونقل مراسلو "رويترز" عن مسؤولين هنود قولهم إن وزير الدفاع، راغناث سينغ، كان يعتزم التوجه إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن صفقات تسليح جديدة، إلا أن الرحلة أُلغيت.
إقتصاد

عربي-دولي

