في أول رد على رسوم ترامب.. الهند توقف "صفقة الأسلحة الأميركية

أفادت مصادر حكومية في ، الخميس، بأن علّقت خططها لشراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، في خطوة تعكس استياءها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، ، على صادراتها، ما أدى إلى تراجع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.ونقل مراسلو " " عن مسؤولين هنود قولهم إن ، راغناث سينغ، كان يعتزم التوجه إلى خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن صفقات تسليح جديدة، إلا أن الرحلة أُلغيت.