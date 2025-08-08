Advertisement

عربي-دولي

مأساة في البحر... وفاة 7 مهاجرين إثيوبيين جوعًا قبل وصولهم إلى اليمن

Lebanon 24
08-08-2025 | 11:09
A-
A+

Doc-P-1402368-638902740466283318.png
Doc-P-1402368-638902740466283318.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضى سبعة مهاجرين إثيوبيين جوعاً أثناء رحلتهم في عرض البحر قبل بلوغهم السواحل اليمنية، وذلك بعد أيام فقط من مصرع العشرات إثر غرق قارب كان يقلّهم قبالة شواطئ محافظة شبوة.
Advertisement


وفي بيان صحافي، أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (IOM MENA) أنّه"توفي 7 مهاجرين إثيوبيين في عرض البحر إثر تعطل قارب كان يقلهم في رحلة بحرية من ميناء بوصاصو الصومالي باتجاه سواحل محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن".


وأشار البيان إلى أن المتوفين كانوا ضمن مجموعة تتكون من 250 مهاجراً؛ بينهم 95 امرأة و82 طفلاً، وصلوا، أمس، على متن قارب إلى منطقة عرقة التابعة لمديرية رضوم الساحلية في شبوة، "بعد أسبوع من الجحيم في عرض البحر".


وأكّد أن القارب الذي كان يقلهم أصيب بعطل في المحرك على بُعد 100 ميل بحري من نقطة انطلاقه، "واستمرت الرحلة التي كان من المفترض أن تستغرق 24 ساعة، لمدة سبعة أيام، ما أدى إلى وفاة المهاجرين السبعة جوعاً وعطشاً في الطريق".


وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من وفاة العشرات من المهاجرين في حادثة غرق قارب قبالة سواحل مدينة شقرة بمحافظة أبين المجاورة لشبوة، ما يؤكد أهمية "تكثيف الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية".


وأوضح البيان أن فرق منظمة الهجرة في اليمن استجابت للحادثة على الفور، وقدّمت للناجين الماء والغذاء والرعاية الطبية العاجلة، كما نقلت البعض منهم إلى عيادة قريبة، حيث تلقوا رعاية منقذة للحياة وغادروا في حالة مستقرة، فيما لا يزال مكان الكثير من الناجين مجهولاً.
مواضيع ذات صلة
هربوا من الفقر فابتلعهم البحر.. مأساة مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
lebanon 24
09/08/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة في غزة بسبب سوء التغذية والجوع قبل قليل (العربية)
lebanon 24
09/08/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 68 مهاجرا وإنقاذ 12 آخرين جراء انقلاب قارب كان يقل 200 مهاجر قبالة سواحل أبين في اليمن
lebanon 24
09/08/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة جديدة في خليج عدن.. مصرع أكثر من 90 مهاجراً قبالة سواحل اليمن
lebanon 24
09/08/2025 01:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-08-08
16:38 | 2025-08-08
16:34 | 2025-08-08
16:30 | 2025-08-08
16:08 | 2025-08-08
16:00 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24