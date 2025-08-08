29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مأساة في البحر... وفاة 7 مهاجرين إثيوبيين جوعًا قبل وصولهم إلى اليمن
Lebanon 24
08-08-2025
|
11:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضى سبعة مهاجرين إثيوبيين جوعاً أثناء رحلتهم في عرض البحر قبل بلوغهم السواحل
اليمنية
، وذلك بعد أيام فقط من مصرع العشرات إثر غرق قارب كان يقلّهم قبالة شواطئ محافظة
شبوة
.
Advertisement
وفي بيان صحافي، أعلن
المكتب الإقليمي
لمنظمة
الهجرة الدولية
لمنطقة
الشرق الأوسط
وشمال
أفريقيا
(IOM MENA) أنّه"توفي 7 مهاجرين إثيوبيين في عرض البحر إثر تعطل قارب كان يقلهم في رحلة بحرية من ميناء بوصاصو الصومالي باتجاه سواحل محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن".
وأشار البيان إلى أن المتوفين كانوا ضمن مجموعة تتكون من 250 مهاجراً؛ بينهم 95 امرأة و82 طفلاً، وصلوا، أمس، على متن قارب إلى منطقة عرقة التابعة لمديرية رضوم الساحلية في شبوة، "بعد أسبوع من الجحيم في عرض البحر".
وأكّد أن القارب الذي كان يقلهم أصيب بعطل في المحرك على بُعد 100 ميل بحري من نقطة انطلاقه، "واستمرت الرحلة التي كان من المفترض أن تستغرق 24 ساعة، لمدة سبعة أيام، ما أدى إلى وفاة المهاجرين السبعة جوعاً وعطشاً في الطريق".
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من وفاة العشرات من المهاجرين في حادثة غرق قارب قبالة سواحل مدينة شقرة بمحافظة أبين المجاورة لشبوة، ما يؤكد أهمية "تكثيف الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية".
وأوضح البيان أن فرق
منظمة الهجرة
في اليمن استجابت للحادثة على الفور، وقدّمت للناجين الماء والغذاء والرعاية الطبية العاجلة، كما نقلت البعض منهم إلى عيادة قريبة، حيث تلقوا رعاية منقذة للحياة وغادروا في حالة مستقرة، فيما لا يزال مكان الكثير من الناجين مجهولاً.
مواضيع ذات صلة
هربوا من الفقر فابتلعهم البحر.. مأساة مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
Lebanon 24
هربوا من الفقر فابتلعهم البحر.. مأساة مهاجرين مصريين قبالة السواحل الليبية
09/08/2025 01:53:18
09/08/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة طفلة في غزة بسبب سوء التغذية والجوع قبل قليل (العربية)
Lebanon 24
وفاة طفلة في غزة بسبب سوء التغذية والجوع قبل قليل (العربية)
09/08/2025 01:53:18
09/08/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 68 مهاجرا وإنقاذ 12 آخرين جراء انقلاب قارب كان يقل 200 مهاجر قبالة سواحل أبين في اليمن
Lebanon 24
المنظمة الدولية للهجرة: وفاة 68 مهاجرا وإنقاذ 12 آخرين جراء انقلاب قارب كان يقل 200 مهاجر قبالة سواحل أبين في اليمن
09/08/2025 01:53:18
09/08/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة جديدة في خليج عدن.. مصرع أكثر من 90 مهاجراً قبالة سواحل اليمن
Lebanon 24
مأساة جديدة في خليج عدن.. مصرع أكثر من 90 مهاجراً قبالة سواحل اليمن
09/08/2025 01:53:18
09/08/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يرفع القيود العسكرية عن باكو.. لهذا السبب!
Lebanon 24
ترامب يرفع القيود العسكرية عن باكو.. لهذا السبب!
16:52 | 2025-08-08
08/08/2025 04:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل القاهرة توضّح: لا صفقة غاز جديدة مع إسرائيل!
Lebanon 24
بعد الجدل القاهرة توضّح: لا صفقة غاز جديدة مع إسرائيل!
16:38 | 2025-08-08
08/08/2025 04:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات عن احتلال غزة: للحذر من تداعيات كارثية!
Lebanon 24
الإمارات عن احتلال غزة: للحذر من تداعيات كارثية!
16:34 | 2025-08-08
08/08/2025 04:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تعرض 50 مليون دولار للقبض على مادورو.. ما تهمته؟
Lebanon 24
أميركا تعرض 50 مليون دولار للقبض على مادورو.. ما تهمته؟
16:30 | 2025-08-08
08/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تحذر رعاياها في الإمارات.. تجنبوا هذه الأماكن!
Lebanon 24
أميركا تحذر رعاياها في الإمارات.. تجنبوا هذه الأماكن!
16:08 | 2025-08-08
08/08/2025 04:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-08-08
ترامب يرفع القيود العسكرية عن باكو.. لهذا السبب!
16:38 | 2025-08-08
بعد الجدل القاهرة توضّح: لا صفقة غاز جديدة مع إسرائيل!
16:34 | 2025-08-08
الإمارات عن احتلال غزة: للحذر من تداعيات كارثية!
16:30 | 2025-08-08
أميركا تعرض 50 مليون دولار للقبض على مادورو.. ما تهمته؟
16:08 | 2025-08-08
أميركا تحذر رعاياها في الإمارات.. تجنبوا هذه الأماكن!
16:00 | 2025-08-08
قيلَ في إسرائيل وأميركا.. ماذا نعرف عن مُصطلح "جمهورية الموز"؟
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
09/08/2025 01:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24