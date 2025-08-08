مأساة في البحر... وفاة 7 مهاجرين إثيوبيين جوعًا قبل وصولهم إلى اليمن

Advertisement

وفي بيان صحافي، أعلن لمنظمة لمنطقة وشمال (IOM MENA) أنّه"توفي 7 مهاجرين إثيوبيين في عرض البحر إثر تعطل قارب كان يقلهم في رحلة بحرية من ميناء بوصاصو الصومالي باتجاه سواحل محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن".وأشار البيان إلى أن المتوفين كانوا ضمن مجموعة تتكون من 250 مهاجراً؛ بينهم 95 امرأة و82 طفلاً، وصلوا، أمس، على متن قارب إلى منطقة عرقة التابعة لمديرية رضوم الساحلية في شبوة، "بعد أسبوع من الجحيم في عرض البحر".وأكّد أن القارب الذي كان يقلهم أصيب بعطل في المحرك على بُعد 100 ميل بحري من نقطة انطلاقه، "واستمرت الرحلة التي كان من المفترض أن تستغرق 24 ساعة، لمدة سبعة أيام، ما أدى إلى وفاة المهاجرين السبعة جوعاً وعطشاً في الطريق".وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من وفاة العشرات من المهاجرين في حادثة غرق قارب قبالة سواحل مدينة شقرة بمحافظة أبين المجاورة لشبوة، ما يؤكد أهمية "تكثيف الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية".وأوضح البيان أن فرق في اليمن استجابت للحادثة على الفور، وقدّمت للناجين الماء والغذاء والرعاية الطبية العاجلة، كما نقلت البعض منهم إلى عيادة قريبة، حيث تلقوا رعاية منقذة للحياة وغادروا في حالة مستقرة، فيما لا يزال مكان الكثير من الناجين مجهولاً.