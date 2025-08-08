هل تخطّط واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية؟

صرح الأميركي جي دي ، اليوم الجمعة، بأنه سيبحث مع ووزير الخارجية ديفيد لامي "قضايا والوضع بين وأوكرانيا".

أضاف فانس: " بإمكانها اتخاذ قرارها الخاص بالاعتراف بدولة فلسطينية، ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف بالشرق الأوسط لكننا سنتحدث عن ذلك اليوم".





وتابع: "ليس لدينا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية لا أعرف ما يعنيه الاعتراف حقا بدولة فلسطينية، بالنظر إلى عدم وجود حكومة وظيفية هناك".





وأشار فانس إلى أن "هدفنا واضح وهو ألا تتمكن من مهاجمة الأبرياء، ونركز على حل الأزمة الإنسانية في غزة والوصول إلى وضع لا تستطيع فيه حماس تهديد ".