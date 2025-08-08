Advertisement

عربي-دولي

هل تخطّط واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 11:35
صرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الجمعة، بأنه سيبحث مع ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "قضايا الشرق الأوسط والوضع بين روسيا وأوكرانيا".
أضاف فانس: "بريطانيا بإمكانها اتخاذ قرارها الخاص بالاعتراف بدولة فلسطينية، ربما نختلف مع بريطانيا بشأن كيفية تحقيق الأهداف بالشرق الأوسط لكننا سنتحدث عن ذلك اليوم".


وتابع: "ليس لدينا خطط للاعتراف بدولة فلسطينية لا أعرف ما يعنيه الاعتراف حقا بدولة فلسطينية، بالنظر إلى عدم وجود حكومة وظيفية هناك".


وأشار فانس إلى أن "هدفنا واضح وهو ألا تتمكن حماس من مهاجمة الأبرياء، ونركز على حل الأزمة الإنسانية في غزة والوصول إلى وضع لا تستطيع فيه حماس تهديد إسرائيل".
