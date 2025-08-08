بسبب حرب غزة.. برلين توقف تصدير الأسلحة لإسرائيل!

Advertisement

أعلنت وقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في العمليات داخل ، في خطوة غير مسبوقة منذ بدء الحرب، تزامنًا مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لاحتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن قرار الحظر جاء ردًا على توجه لتوسيع هجماتها، مؤكدًا أن الحكومة "لن تسمح بتصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم في غزة حتى إشعار آخر".وأضاف ميرتس: "في ظل هذه الظروف، من الصعب أكثر فأكثر فهم كيف يمكن لمثل هذه الخطط العسكرية أن تحقق أهدافًا مشروعة".القرار أثار غضبًا ، إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين أنه عبّر خلال اتصال هاتفي مع ميرتس عن "خيبة أمله الشديدة"، واعتبر أن "ألمانيا، بدلًا من دعم حرب العادلة ضد ، تكافئ الإرهاب بحظر تسليحي" مشيرًا إلى أن ما وقع في 7 تشرين الأول هو "أبشع هجوم يتعرض له الشعب اليهودي منذ المحرقة".وفي سياق متصل، قال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس إن إسرائيل "لا تعتزم احتلال قطاع غزة، بل تحريره من حركة حماس"، موضحًا أن القطاع سيكون منزوع السلاح، وستُقام فيه إدارة مدنية سلمية لا تتبع للسلطة ولا لحماس ولا لأي "منظمة إرهابية"، على حد وصفه.وشدد نتنياهو على أن هذا التوجه "سيساعد في تحرير الرهائن وضمان ألا تكون غزة تهديدًا لإسرائيل مستقبلاً".