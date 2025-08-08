Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن ينعقد غدًا لأجل غزة!

Lebanon 24
08-08-2025 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1402469-638902863780195565.png
Doc-P-1402469-638902863780195565.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وفق ما أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس"، عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، ينعقد غدا السبت، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، بشأن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة.
Advertisement

والاجتماع المقرّر في الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش سيُعقد بطلب من أعضاء عدة  في مجلس الأمن.
مواضيع ذات صلة
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: المجاعة الحقيقية الوحيدة في غزة هي ما يعانيه الرهائن لدى حماس وعلى مجلس الأمن عقد اجتماع من أجلهم
lebanon 24
09/08/2025 01:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية ل"الجزيرة": تم تأجيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن خطط إسرائيل بغزة إلى الأحد
lebanon 24
09/08/2025 01:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر ينعقد مساء اليوم وسيبحث مسألة إنشاء مدينة إنسانية برفح
lebanon 24
09/08/2025 01:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الأمني الوزاري المصغر ينعقد مساء اليوم وسيبحث مسألة إنشاء مدينة إنسانية برفح
lebanon 24
09/08/2025 01:53:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-08-08
16:38 | 2025-08-08
16:34 | 2025-08-08
16:30 | 2025-08-08
16:08 | 2025-08-08
16:00 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24