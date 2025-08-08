إقالة مدير "صوت أميركا" لرفضه إعادة تعيين.. غير قانونية!

Advertisement

أُقيل مايكل أبراموفيتز، مدير إذاعة صوت أميركا (VOA)، بعد رفضه قبول ما وصفه بنقل "غير قانوني" لإدارة محطة إذاعية صغيرة في ولاية نورث كارولينا، وفق ما ذكرت صحيفة .وأكد جون أ. زادروزني، كبير المستشارين في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM) المشرفة على الإذاعة، أن أبراموفيتز سيفقد منصبه بعد 30 يومًا من الإخطار، أي في 31 آب الجاري.وكان الرئيس الأميركي السابق قد جمّد، في آذار الماضي، بث صوت أميركا الممول من الحكومة، والذي يبث بلغات متعددة إلى دول خارج ، وأصدر أمرًا بتفكيك الوكالة الأميركية للإعلام العالمي.ووفق الصحيفة، لم تتمكن كاري ليك، التي اختارها لرئاسة الإذاعة، من تولي المنصب رسميًا بسبب إقالة ترامب لمجلس الإدارة المخوّل بالتعيين والعزل، لكنها شغلت فعليًا منصب الرئيس غير الرسمي للوكالة.وفي الماضي، خيّرت ليك أبراموفيتز بين قبول منصب إداري في محطة "إدوارد آر مورو" في نورث كارولينا أو مواجهة الفصل، إلا أنه رفض مستندًا إلى القانون الفدرالي الذي يتطلب موافقة المجلس الاستشاري للإذاعة الدولية (الذي حله ترامب) على أي إقالة لمدير صوت أميركا.ورفع أبراموفيتز دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في مارس، ولا تزال قيد النظر، مؤكدًا أن رفضه النقل جاء حفاظًا على سيادة القانون وحماية دور الإذاعة في خدمة الأميركي.وكان قاضٍ فدرالي قد انتقد الأسبوع الماضي قرار ، واصفًا الإجراء بـ"الصادم"، ومشيرًا إلى أن الحكومة لم تخطر المحكمة بإنذارها النهائي لأبراموفيتز.(واشنطن بوست)