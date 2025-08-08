Advertisement

عربي-دولي

إقالة مدير "صوت أميركا" لرفضه إعادة تعيين.. غير قانونية!

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:44
أُقيل مايكل أبراموفيتز، مدير إذاعة صوت أميركا (VOA)، بعد رفضه قبول ما وصفه بنقل "غير قانوني" لإدارة محطة إذاعية صغيرة في ولاية نورث كارولينا، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وأكد جون أ. زادروزني، كبير المستشارين في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي (USAGM) المشرفة على الإذاعة، أن أبراموفيتز سيفقد منصبه بعد 30 يومًا من الإخطار، أي في 31 آب الجاري.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد جمّد، في آذار الماضي، بث صوت أميركا الممول من الحكومة، والذي يبث بلغات متعددة إلى دول خارج الولايات المتحدة، وأصدر أمرًا بتفكيك الوكالة الأميركية للإعلام العالمي.

ووفق الصحيفة، لم تتمكن كاري ليك، التي اختارها ترامب لرئاسة الإذاعة، من تولي المنصب رسميًا بسبب إقالة ترامب لمجلس الإدارة المخوّل بالتعيين والعزل، لكنها شغلت فعليًا منصب الرئيس غير الرسمي للوكالة.

وفي تموز الماضي، خيّرت ليك أبراموفيتز بين قبول منصب إداري في محطة "إدوارد آر مورو" في نورث كارولينا أو مواجهة الفصل، إلا أنه رفض مستندًا إلى القانون الفدرالي الذي يتطلب موافقة المجلس الاستشاري للإذاعة الدولية (الذي حله ترامب) على أي إقالة لمدير صوت أميركا.

ورفع أبراموفيتز دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في مارس، ولا تزال قيد النظر، مؤكدًا أن رفضه النقل جاء حفاظًا على سيادة القانون وحماية دور الإذاعة في خدمة الأمن القومي الأميركي.

وكان قاضٍ فدرالي قد انتقد الأسبوع الماضي قرار الإدارة الأميركية، واصفًا الإجراء بـ"الصادم"، ومشيرًا إلى أن الحكومة لم تخطر المحكمة بإنذارها النهائي لأبراموفيتز.

(واشنطن بوست)
