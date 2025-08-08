الإمارات عن احتلال غزة: للحذر من تداعيات كارثية!

Advertisement

أعربت عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لقرار الحكومة احتلال ، محذّرة من تداعيات كارثية قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء وتفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.وفي بيان صادر عن ، دعت ، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد لما وصفته بـ"الممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي"، مؤكدة أن صون الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية.وشدد البيان على رفض الإمارات القاطع لأي مساس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، مطالباً بخطوات عاجلة لتفادي تصعيد الأوضاع في الأراضي المحتلة ومنع انزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في توفير الحماية للمدنيين.وأكدت الوزارة تمسك الإمارات بـموقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشيرة إلى أنه لا استقرار في المنطقة إلا عبر حل الدولتين.