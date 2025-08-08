بعد الجدل القاهرة توضّح: لا صفقة غاز جديدة مع إسرائيل!

Advertisement

نفت الحكومة توقيع أي اتفاقية جديدة مع لتوريد من حقل ليفياثان بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، مؤكدة أن ما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة عام 2019.وأوضح المتحدث باسم والثروة المعدنية، المهندس معتز عاطف، أن التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، في إطار استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز على المدى وضمان الأمن الطاقي.وأشار عاطف إلى أن مصر تعمل على تثبيت موقعها كمركز إقليمي للطاقة، عبر موازنة الاستهلاك المحلي مع تصدير الفائض، لافتاً إلى اتفاقيات مماثلة أبرمت مع دول مثل .وكانت شركة "نيو-ميد" قد أعلنت عن توقيع ما وصفته بـ"أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر بسبب الحساسيات السياسية والشعبية، خاصة في ظل الحرب على غزة.يذكر أن اتفاقية 2019 تنص على تصدير الغاز من حقلي ليفياثان وتامار إلى مصر لإعادة تسييله وتصديره إلى ، بقيمة تقدر بـ15 مليار دولار خلال 10 سنوات.