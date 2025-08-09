زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن الأرض مقابل السلام



وقال إن لن تمنح أي مكافآت على ما فعلته، مشددًا على أن الشعب الأوكراني يستحق السلام، لكن السلام العادل يتطلب فهمًا واضحًا من جميع . أكد الرئيس الأوكراني أن الشعب الأوكراني يدافع عن حقه في الحرية والسيادة، مشددًا على أن حتى الاشخاص المؤيدين لروسيا يدركون ما ترتكبه من أفعال ضد .وقال إن لن تمنح أي مكافآت على ما فعلته، مشددًا على أن الشعب الأوكراني يستحق السلام، لكن السلام العادل يتطلب فهمًا واضحًا من جميع .

وأوضح أن إنهاء الحرب مسؤولية ، باعتبارها الطرف الذي بدأها ويواصل إطالة أمدها، دون الالتزام بأي مواعيد أو حلول.



وأضاف أن الموقف الأوكراني من المسألة الإقليمية والأراضي منصوص عليه في ، ولا مجال للتراجع عنه أو التخلي عن أي شبر من الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ قرارات حقيقية من شأنها تحقيق السلام، لكنه شدد على أن أي قرارات تُتخذ من دون مشاركة كييف، أو ضد مصالحها، هي قرارات "ميتة" لن تحقق أي نتيجة. ودعا إلى سلام دائم يحترمه الشعب الأوكراني، لا ينهار أمام رغبات موسكو.



كما أعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس الأميركي وجميع الشركاء من أجل تحقيق هذا السلام الدائم، موجّهًا الشكر للشعب الأوكراني على وحدته، وللمقاتلين على دفاعهم عن استقلال البلاد.



وختم زيلينسكي خطابه بالتأكيد: "هذه أرضنا، نحن أوكرانيا المجد لأوكرانيا".