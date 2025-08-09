31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
27
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتنازل عن الأرض مقابل السلام
Lebanon 24
09-08-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أن الشعب الأوكراني يدافع عن حقه في الحرية والسيادة، مشددًا على أن حتى الاشخاص المؤيدين لروسيا يدركون ما ترتكبه من أفعال ضد
أوكرانيا
.
Advertisement
وقال إن
كييف
لن تمنح
موسكو
أي مكافآت على ما فعلته، مشددًا على أن الشعب الأوكراني يستحق السلام، لكن السلام العادل يتطلب فهمًا واضحًا من جميع
الشركاء الدوليين
.
وأوضح
زيلينسكي
أن إنهاء الحرب مسؤولية
روسيا
، باعتبارها الطرف الذي بدأها ويواصل إطالة أمدها، دون الالتزام بأي مواعيد أو حلول.
وأضاف أن الموقف الأوكراني من المسألة الإقليمية والأراضي منصوص عليه في
الدستور
، ولا مجال للتراجع عنه أو التخلي عن أي شبر من الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ قرارات حقيقية من شأنها تحقيق السلام، لكنه شدد على أن أي قرارات تُتخذ من دون مشاركة كييف، أو ضد مصالحها، هي قرارات "ميتة" لن تحقق أي نتيجة. ودعا إلى سلام دائم يحترمه الشعب الأوكراني، لا ينهار أمام رغبات موسكو.
كما أعرب عن استعداده للعمل مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وجميع الشركاء من أجل تحقيق هذا السلام الدائم، موجّهًا الشكر للشعب الأوكراني على وحدته، وللمقاتلين على دفاعهم عن استقلال البلاد.
وختم زيلينسكي خطابه بالتأكيد: "هذه أرضنا، نحن أوكرانيا المجد لأوكرانيا".
مواضيع ذات صلة
قماطي: لن نخضع لأحد ولن نتنازل عن قوة وطننا وأهلنا وشعبنا مهما هددوا وتوعدوا
Lebanon 24
قماطي: لن نخضع لأحد ولن نتنازل عن قوة وطننا وأهلنا وشعبنا مهما هددوا وتوعدوا
09/08/2025 13:55:10
09/08/2025 13:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو سيبلغ ترامب أن إسرائيل لن تتنازل عن مطلب نزع سلاح حماس ونفي قياداتها
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو سيبلغ ترامب أن إسرائيل لن تتنازل عن مطلب نزع سلاح حماس ونفي قياداتها
09/08/2025 13:55:10
09/08/2025 13:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان: لن نتنازل بسهولة في المفاوضات التجارية مع أميركا
Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان: لن نتنازل بسهولة في المفاوضات التجارية مع أميركا
09/08/2025 13:55:10
09/08/2025 13:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترمب سأل زيلينسكي عن قدرة أوكرانيا على ضرب موسكو وسانت بطرسبرغ
Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترمب سأل زيلينسكي عن قدرة أوكرانيا على ضرب موسكو وسانت بطرسبرغ
09/08/2025 13:55:10
09/08/2025 13:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في دولة قريبة من لبنان.. إصابات بسبب إطلاق النار إبتهاجاً بصدور نتائج الإمتحانات
Lebanon 24
في دولة قريبة من لبنان.. إصابات بسبب إطلاق النار إبتهاجاً بصدور نتائج الإمتحانات
06:43 | 2025-08-09
09/08/2025 06:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط إحتلال غزة يثير جدلاً في إسرائيل.. وهذا ما قيلَ عن "حماس"
Lebanon 24
مخطط إحتلال غزة يثير جدلاً في إسرائيل.. وهذا ما قيلَ عن "حماس"
06:24 | 2025-08-09
09/08/2025 06:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وأضرار جسيمة في منطقة إقتصادية في إيران
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وأضرار جسيمة في منطقة إقتصادية في إيران
06:16 | 2025-08-09
09/08/2025 06:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تستعد لـ"حظر استيراد" بضائع إسرائيلية!
Lebanon 24
دولة أوروبية تستعد لـ"حظر استيراد" بضائع إسرائيلية!
06:12 | 2025-08-09
09/08/2025 06:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك
Lebanon 24
إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك
05:59 | 2025-08-09
09/08/2025 05:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:43 | 2025-08-09
في دولة قريبة من لبنان.. إصابات بسبب إطلاق النار إبتهاجاً بصدور نتائج الإمتحانات
06:24 | 2025-08-09
مخطط إحتلال غزة يثير جدلاً في إسرائيل.. وهذا ما قيلَ عن "حماس"
06:16 | 2025-08-09
بالفيديو... حريق كبير وأضرار جسيمة في منطقة إقتصادية في إيران
06:12 | 2025-08-09
دولة أوروبية تستعد لـ"حظر استيراد" بضائع إسرائيلية!
05:59 | 2025-08-09
إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك
05:51 | 2025-08-09
كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 13:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 13:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 13:55:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24