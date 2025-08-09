Advertisement

عربي-دولي

"سياسة العملاء".. إستراتيجية إسرائيلية جديدة ضد غزة

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:00
Doc-P-1402698-638903414180968665.jpg
Doc-P-1402698-638903414180968665.jpg photos 0
نشرت صحيفة إنفورماسيون الدنماركية تحقيقاً جديداً قال فيه إن إسرائيل تعتمد في غزة، استراتيجية تمويل وتسليح مجموعات محلية وزعامات عشائرية لمواجهة حركة "حماس". 
وتوقف التقرير عند المدعو ياسر أبو شباب الذي قالت عنه الصحيفة إنه "أمير حرب جديد في غزة"، مشيرة إلى أن الأخير كان مسجوناً بتهم تهريب أسلحة ومخدرات قبل أن يفرّ مع بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023، ليظهر لاحقاً على رأس مليشيا ترفع شعار "مكافحة الإرهاب" وتتلقى دعماً إسرائيلياً.
 
ويواجه أبو شباب اتهامات بالضلوع في عمليات نهب واسعة للمساعدات الإنسانية، خاصة قرب معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى اعتداءات على سائقي الشاحنات التي تنقل الإغاثة، وهي اتهامات ينفيها أبو شباب.
 
في المقلب الآخر، يحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون من أنَّ الجماعات المسلحة التي تدعمها إسرائيل قد تنقلب على إسرائيل، فيما يقول التقرير إن الإستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل تمثل "تكراراً كارثياً لنهج سابق" من المرجح أن يفشل ويهدد أمن إسرائيل. (العربي الجديد)
