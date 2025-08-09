Advertisement

عربي-دولي

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

Lebanon 24
09-08-2025 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1402699-638903415623807940.jpg
Doc-P-1402699-638903415623807940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير إعلامية عن إصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار بالقرب من ساحة تايمز سكوير في نيويورك.
Advertisement
 
وذكر متحدث باسم شرطة نيويورك أن رجلا يبلغ من العمر 65 عاما وآخر يبلغ من العمر 19 عاما أصيبا بطلقات نارية، بينما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 18 عاما بجرح سطحي في الرقبة بعد تصاعد شجار بين شخصين.

وألقي القبض على مشتبه به في مكان الحادث. وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه سمع دوي إطلاق نار بعد تصاعد شجار كلامي بين شخصين.
 
وقال متحدث باسم الشرطة للصحيفة: "نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيلفيو وهم في حالة مستقرة". (روسيا اليوم) 
 

مواضيع ذات صلة
مقتل شرطي وإصابة 4 أشخاص بإطلاق نار داخل ناطحة سحاب في مانهاتن
lebanon 24
09/08/2025 18:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: 3 جرحى بإطلاق نار في تايمز سكوير في نيويورك
lebanon 24
09/08/2025 18:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شخصين في طرابلس بإطلاق نار
lebanon 24
09/08/2025 18:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
lebanon 24
09/08/2025 18:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-08-09
10:40 | 2025-08-09
10:30 | 2025-08-09
10:23 | 2025-08-09
10:13 | 2025-08-09
09:47 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24