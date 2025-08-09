إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

أفادت تقارير إعلامية عن إصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار بالقرب من ساحة في .

وذكر متحدث باسم أن رجلا يبلغ من العمر 65 عاما وآخر يبلغ من العمر 19 عاما أصيبا بطلقات نارية، بينما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 18 عاما بجرح سطحي في الرقبة بعد تصاعد بين شخصين.



وألقي القبض على مشتبه به في مكان الحادث. وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه سمع دوي إطلاق نار بعد تصاعد شجار كلامي بين شخصين.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحيفة: "نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيلفيو وهم في حالة مستقرة". (روسيا اليوم)