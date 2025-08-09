32
دولة أوروبية تستعد لـ"حظر استيراد" بضائع إسرائيلية!
Lebanon 24
09-08-2025
|
06:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتزمُ أيرلندا المضي قدماً في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع من المستوطنات
الإسرائيلية
غير القانونية، وسط انتقادات عالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلس وزرائها على خطة للسيطرة على
قطاع غزة
.
وقال سيمون هاريس
نائب رئيس
الوزراء الأيرلندي للصحفيين أمس الجمعة، إن أيرلندا، وهي دولة أوروبية، "تعتزم مواصلة تمرير مشروعات القوانين"، مشيراً إلى أن بلاده ليست وحدها الراغبة في حظر التجارة مع الأراضي
الفلسطينية
المحتلة.
وأشار هاريس إلى أن "الناس في أيرلندا والناس في
أوروبا
وفي جميع أنحاء العالم يشعرون بقوة بشكل غير عادي بشأن الإبادة الجماعية التي نراها في غزة، والأطفال الذين يتضورون جوعا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة تحت تصرفنا".
وأكد تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين في أيرلندا، التزامه بتمرير حظر على البضائع من الأراضي الفلسطينية المحتلة في برنامجه للحكومة الذي تم الانتهاء منه في كانون الثاني.
وأوصت لجنة حزبية بأن تمرر الحكومة مشروع القانون، ودعت إلى توسيع حظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليشمل التجارة في الخدمات.
ويأتي ذلك بعدما طلب أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأميركي، إضافة أيرلندا، إلى قائمة من الدول التي تقاطع
إسرائيل
إذا تم تمرير مشروع القانون.
(الجزيرة نت)
