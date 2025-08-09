لماذا سيُعقد اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا... وهل سيُشارك زيلينسكي؟



وسعى خلال الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية الثانية للتوصل إلى اتفاق سلام من خلال جولات محادثات واتصالات هاتفية وزيارات دبلوماسية، غير أن كل جهوده فشلت. ذكر موقع "العربية" أن الرئيسين الأميركي، ، والروسي يلتقيان الجمعة في ألاسكا، سعياً لوضع حد للحرب في المستمرة منذ الغزو الروسي في شباط 2022.

وفي ما يلي ما نعرفه حتى الآن عن القمة المقبلة.

أعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال"، الجمعة، أنه سيلتقي بوتين في 15 آب في ولاية آلاسكا في أقصى شمال ، وهو ما أكده الكرملين لاحقا.



وصدر الإعلان بعد تأكيد الطرفين على مدى أيام أن الرئيسين سيعقدان قمة الأسبوع المقبل.



وقال ترامب، الخميس، "إنهم يرغبون في مقابلتي، وسأفعل ما بوسعي لوقف القتل"، متحدثا عن بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



لماذا ألاسكا؟

وصف مستشار الكرملين يوري أوشاكوف اختيار ولاية ألاسكا التي باعتها الإمبراطورية الروسية للولايات المتحدة عام 1867، بأنه "منطقي تماما"، على ما أوردت وكالات الأنباء الروسية، الجمعة.



فرأس الولاية لا يبعد كثيرا عن أقصى شرق ، ولا يفصل بينهما سوى مضيق بيرينغ.



وقال أوشاكوف في بيان على تليغرام "ألاسكا والقطب هما أيضا منطقتان تتقاطع فيهما مصالح بلدينا الاقتصادية، وثمة إمكانيات لتحقيق مشاريع واسعة النطاق تعود بالمنفعة المتبادلة".



كذلك أعرب أوشاكوف عن أمله في أن يلتقي الرئيسان في المرة المقبلة على الأراضي الروسية، مضيفا "تم توجيه دعوة بهذا الصدد إلى الرئيس الأميركي".



ويبقى عدد البلدان التي يمكن لبوتين زيارتها محدودا بفعل مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية والتي تلزم الدول الأعضاء باعتقاله في حال دخوله أراضيها.

هل يشارك زيلينسكي؟

لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى القمة لكنه حذر الجمعة من أن أي قرار يتخذ من دون بلاده "لن يحقق شيئا".



وكان زيلينسكي يدفع باتجاه عقد قمة ثلاثية، معتبرا أن اللقاء بينه وبين بوتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم باتجاه السلام.



واقترح الموفد الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عقد لقاء ثلاثي خلال محادثات أجراها مع بوتين في وقت سابق هذا الشهر، لكن بدا أن الرئيس الروسي يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني.



وقال بوتين للصحافيين، الخميس، "ليس لدي أي اعتراض على ذلك بشكل عام، إنه ممكن، ولكن يجب توافر ظروف معينة لتحقيقه. وللأسف، ما زلنا بعيدين من هذه الظروف".



وقال المفاوضون الروس خلال محادثات جرت في إسطنبول في حزيران/يونيو، إن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي يمكن أن يعقد فقط في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات بعدما يتوافق الطرفان على شروط السلام.