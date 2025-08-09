Advertisement

عربي-دولي

لماذا سيُعقد اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا... وهل سيُشارك زيلينسكي؟

Lebanon 24
09-08-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1402727-638903475981814156.png
Doc-P-1402727-638903475981814156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "العربية" أن الرئيسين الأميركي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين يلتقيان الجمعة في ألاسكا، سعياً لوضع حد للحرب في أوكرانيا المستمرة منذ الغزو الروسي في شباط 2022.
Advertisement

وسعى ترامب خلال الأشهر الأولى من ولايته الرئاسية الثانية للتوصل إلى اتفاق سلام من خلال جولات محادثات واتصالات هاتفية وزيارات دبلوماسية، غير أن كل جهوده فشلت.
 
وفي ما يلي ما نعرفه حتى الآن عن القمة المقبلة.
 
أعلن ترامب على منصته "تروث سوشيال"، الجمعة، أنه سيلتقي بوتين في 15 آب في ولاية آلاسكا في أقصى شمال الولايات المتحدة، وهو ما أكده الكرملين لاحقا.

وصدر الإعلان بعد تأكيد الطرفين على مدى أيام أن الرئيسين سيعقدان قمة الأسبوع المقبل.

وقال ترامب، الخميس، "إنهم يرغبون في مقابلتي، وسأفعل ما بوسعي لوقف القتل"، متحدثا عن بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لماذا ألاسكا؟
وصف مستشار الكرملين يوري أوشاكوف اختيار ولاية ألاسكا التي باعتها الإمبراطورية الروسية للولايات المتحدة عام 1867، بأنه "منطقي تماما"، على ما أوردت وكالات الأنباء الروسية، الجمعة.

فرأس الولاية الغربي لا يبعد كثيرا عن أقصى شرق روسيا، ولا يفصل بينهما سوى مضيق بيرينغ.

وقال أوشاكوف في بيان على تليغرام "ألاسكا والقطب الشمالي هما أيضا منطقتان تتقاطع فيهما مصالح بلدينا الاقتصادية، وثمة إمكانيات لتحقيق مشاريع واسعة النطاق تعود بالمنفعة المتبادلة".

كذلك أعرب أوشاكوف عن أمله في أن يلتقي الرئيسان في المرة المقبلة على الأراضي الروسية، مضيفا "تم توجيه دعوة بهذا الصدد إلى الرئيس الأميركي".

ويبقى عدد البلدان التي يمكن لبوتين زيارتها محدودا بفعل مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية والتي تلزم الدول الأعضاء باعتقاله في حال دخوله أراضيها.
 
هل يشارك زيلينسكي؟
لم تتم دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى القمة لكنه حذر الجمعة من أن أي قرار يتخذ من دون بلاده "لن يحقق شيئا".

وكان زيلينسكي يدفع باتجاه عقد قمة ثلاثية، معتبرا أن اللقاء بينه وبين بوتين هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم باتجاه السلام.

واقترح الموفد الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عقد لقاء ثلاثي خلال محادثات أجراها مع بوتين في وقت سابق هذا الشهر، لكن بدا أن الرئيس الروسي يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني.

وقال بوتين للصحافيين، الخميس، "ليس لدي أي اعتراض على ذلك بشكل عام، إنه ممكن، ولكن يجب توافر ظروف معينة لتحقيقه. وللأسف، ما زلنا بعيدين من هذه الظروف".

وقال المفاوضون الروس خلال محادثات جرت في إسطنبول في حزيران/يونيو، إن اللقاء بين بوتين وزيلينسكي يمكن أن يعقد فقط في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات بعدما يتوافق الطرفان على شروط السلام.
مواضيع ذات صلة
"ريا" عن مساعد بوتين: روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان لذلك من المنطقي أن يعقد لقاء بوتين وترامب في ألاسكا
lebanon 24
09/08/2025 18:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس صندوق الاستثمار الروسي: اللقاء بين ترامب وبوتين قد يعقد الأسبوع المقبل وقد يكون تاريخيا (الشرق)
lebanon 24
09/08/2025 18:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي كبير: بعض الدول ستحاول تعطيل اللقاء بين بوتين وترامب
lebanon 24
09/08/2025 18:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: اتفاق مبدئي على عقد لقاء بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة
lebanon 24
09/08/2025 18:11:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-08-09
10:40 | 2025-08-09
10:30 | 2025-08-09
10:23 | 2025-08-09
10:13 | 2025-08-09
09:47 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24